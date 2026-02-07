Şerif Ercan

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Galatasaraylıların gönlünde önemli bir yeri olan Shaktar Donetsk'in hocası Arda Turan'ı takip ediyor! Ancak bu takibin futbolla ilgisi yok. Okan Hoca, saat konusunda Arda Hoca'nın peşinden gidiyor. Dünyanın en ünlü lüks saat markalarından Rolex, geçen nisan ayında, yıllar sonra ilk kez yeni bir model çıkardı. Land Dweller adlı bu modeli ilk satın alanlardan biri Arda Turan'dı. Üstelik limitli sayıda üretilmesi ve daha birçok ülkede mağazalarda satışına başlanmadan alıp koluna taktı.

Bu saatin aynısını geçen hafta Okan Hoca'nın kolunda gördüm. Öğrendim ki, Okan Hoca saati yeni almış. Arda gibi markanın VIP listesinde olmadığı için Okan Hoca sanırım ikinci el piyasasından saati almış. Çünkü bu saat için bir yılı aşkın sıra var. Saatin fiyatını da söyleyeyim; mağazadan alabilirseniz 15 bin 500 Euro, ikinci eli ise 35 bin Euro'dan başlıyor. Yani Okan Hoca ikinci el piyasasından aldıysa saate en az 1 milyon 800 bin lira ödemiş.

YENİ SAATİ 32 BİN EURO

Bu arada Arda'nın kolunda yeni bir Rolex daha gördüm. Arda bu kez, markanın koleksiyonluk bir modelini almış. Bu saatin fiyatı ise mağazada 32 bin 600 Euro, ikinci eli ise 50 bin Euro. Eğer Okan Hoca, Arda'nın bu saatinden de almak isterse kesenin ağzını iyice açması gerekiyor. Aslında Okan Hoca, Arda ile saat yarışına girerse başlamadan kaybeder. Arda'nın evinde öyle bir saat koleksiyonu var ki, o seviye ulaşmak çok zor, parası olan için bile...

