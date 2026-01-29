Şerif Ercan

Sabah Gazetesi'nin ortaya çıkardığı dolandırıcılık haberi büyük ses getirdi. Haberde, Lübnan'ın ilk cumhurbaşkanının torunu Pierre Caland'ın Bodrum'daki arazisini sahte belgelerle ele geçirmeye çalışan 10 şüphelinin tutuklandığı yazıyordu. Bu haber üzerine Bodrumlu bir arkadaşımla konuştum ve ilginç bilgilere ulaştım. Meğer Pierre Caland, bu araziyi geçen yıl temmuz ayında satışa çıkarmış. Bodrum'un ünlü emlak şirketi Tanbay Property Solutions'ı yetkilendirmiş ve o da ilan vermiş. İlanda arazinin Çukurgöl Mevkii'nde yer aldığı, denize sıfır olduğu, toplam 213 bin metrekareden oluştuğu, yüzde 25 eko turizm imar izni olduğu belirtilmiş. İlanda fiyat belirtilmemiş ama arkadaşım, "160 milyon dolar isteniyordu" dedi. Caland'ın başını işte bu ilan yakmış ve dolandırıcılara davetiye çıkarılmış. Araziye ilgilenmiş ama satış gerçekleşmemiş. Sonra dolandırıcılar devreye girmiş ve arazinin sahibinin yabancı biri olduğunu ve yurtdışında yaşadığını öğrenince de araziye 'çökmeye' kalkmış.

HASRET GİDERİYORDU

Bu arada Pierre Caland'ın Bodrum ile manevi bağının olduğu öğrendim. Lübnan'ın ilk Cumhurbaşkanı Bechara el-Khoury'nin torunu olan Pierre Caland'ın annesi Huguette Caland'ın hayatında Bodrum'un önemli bir yeri varmış. Huguette Caland, 1970'de, eşini ve çocuklarını terk edip Paris'e yerleşmiş ve dünyaca tanınan bir ressam olmuş. İlerleyen yıllarda oğlu Pierre ile Bodrum'da buluşup hasret gideriyormuş. Huguette Caland'ın Bodrum'da erkek kardeşi Khalil El Khoury'nin 'Bodrum' adlı bir teknesi varmış ve bu teknede kalırmış. Hatta iki önemli eserini Bodrum'da yapmış; birine 'Bodrum' adını, diğerine de 'Bodrum on the Boat' adını vermiş. 2019'da, Paris'te, 88 yaşında hayatını kaybetmiş. Pierre Caland, annesinin vefatından sonra geçen yıl araziyi satmaya karar vermiş.

Dolandırıcıların, Bodrum'daki milyarlık arazisine çökmeye çalıştığı Pierre Caland'ın başını, geçen yıl verdiği bir ilan yaktı. Arazinin altında ise, dünyaca ünlü bir ressam ve anne hasreti yatıyor!

Pierre Caland İsviçre'nin Alpler'deki ünlü şehri Gstaad'daki lüks evinde yaşıyor ama manevi bağından dolayı sık sık Bodrum'a gittiği söyleniyor. Pierre Caland'ın annesının 'Bodrum' adlı eseri, 2015 yılında, New York'ta, 475 bin dolara satılmış.