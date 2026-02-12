Şerif Ercan

ClubHouse'un uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında kapatılıp, sahibi Menderes Utku'nun tutuklanmasından sonra üyeler kulübün kapısına dayandı. Öfkeli kalabalık paralarını geri istiyor.







Spor salonu, havuz, restoran ve etkinlik alanından oluşan, üyelik sistemiyle çalışan ClubHouse'a uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında baskın yapılması ve sahibi Menderes Utku'nun tutuklanmasının ardından sosyetede panik yaşandığını öğrendim. Özellikle, sadece spor yapmak ve sosyalleşmek için üye olan sosyeteden birçok kişi, adlarının böyle bir kulüple anılmasının paniği içindeymiş. Adı uyuşturucu ve fuhuşla anılan bir kulübün üyesi olmaktan büyük rahatsızlık duyanlar, üyeliklerinin iptali için kulübün kapısına dayanmış. Eskiden üye olmak için sıra beklenirken şimdi ClubHouse'ın kapısında üyelik iptali için kuyruk varmış. Ama öyle hemen iptal edilmiyormuş; sözleşme ve üyelik şartları hatırlatılıp iptal etmemek için ayak sürüyorlarmış.

ÜYELİK 5 BİN DOLARDI

Üyeliğini iptal ettirmeyi başaranlar ise paralarını alamamış, daha sonra ödeneceği söylenmiş. Kulübün üyelik fiyatları ile ilgili de bilgi vereyim. Basından önce, eski üyeler, yıllık üyeliklerini 3 bin 300 dolara yenilerken yeni üye olmak isteyenlerden 5 bin dolar isteniyordu. ClubHouse'dan çıkan sosyetikler ise soluğu, Etiler'deki büyük bir holdinge bağlı olan ünlü spor salonunda almış. Bu spor salonunun yıllık aidatı ise 200 bin lira ancak öyle her parayı vereni almıyorlar. En az üç üyenin referansı gerekiyor. O da yetmiyor spor salonu kendisi bir araştırma yapıp uygun görürse alıyor.

DNR'DAN AŞK SOFRASI

Türkiye'nin en büyük kültür, sanat ve edebiyat platformu D&R, kutlamaya hazırlandığımız Sevgililer Günü için, edebiyat, müzik ve aşk üzerine sohbetlerin iç içe geçtiği özel bir sofra kurdu. Yazar ve müzisyen Kürşat Başar'ın eşlik ettiği sofrada, ünlü isimler bir araya geldi. Oyuncu Murat Aygen, şarkıcı Betül Demir, psikiyatri profesörü ve yazar Prof. Dr. Mehmet Sungur, stil danışmanı ve yazar Aysun Kaba, bütünsel güzellik koçu ve yazar Selda Özkök Tahincioğlu ile Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü Yasemin Gebeş gecenin davetlileri arasındaydı. Davette, aşka dair eğlenceli bir yarışma da düzenlendi. Yarışmanın kazananı, D&R'ın büyük ödülüne sahip olurken, Kürşat Başar misafirler için kitaplarını imzaladı. Betül Demir'in aşk şarkıları ve Prof. Dr. Mehmet Sungur'un aşk üzerine değerlendirmeleri ise geceyi renklendirdi.