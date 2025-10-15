SON DAKİKA
Elde var yemek!

Şerif Ercan

ŞERİF ERCAN

15 Ekim 2025

Bu yıl beşincisi düzenlenen GastroEkonomi Zirvesi'nde yemek yeme deneyiminin de zirvesi yaşandı!

Elde var yemek! (Takvim.com.tr)

Zirve kapsamında, Türkiye'nin en ünlü restoranlarının üye olduğu Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer ev sahipliğinde sıra dışı bir yemek düzenlendi. Özlem-Gökhan Avcıoğlu çifti, Pelin Akın Özalp, Yonca Ebuzziya, Hande Can, Selçuk Tümay gibi sosyete ve iş dünyasından ünlü isimlerin katıldığı yemekte yemekler elle yenildi.

Elde var yemek! (Takvim.com.tr)

Çatal, bıçak ve tabağın ortadan kalktığı, ünlü şef Melih Demirel'in özel mönüsü doğrudan elle deneyimlendi. Kaya Demirer, "Lezzeti en saf haliyle konuklara sunduk, insan ile yemek arasındaki en temel bağa, dokunma duyusuna adanmış devrimci bir deneyim gerçekleştirdik" derken yemeğin her şeyini elinde hisseden konuklar da yemekten memnun görünüyordu. Zifiri karanlıkta yenen 'kör tadım'dan sonra bunu da gördük. Bakalım sırada ne var...

Elde var yemek! (Takvim.com.tr)

Sosyetenin ünlü isimleri, lüks bir restoranda buluşup ünlü bir şefin hazırladığı yemekleri elleriyle yediler.
Bu sıra dışı yemek deneyimi, GastroEkonomi Zirvesi'nde yaşanması da ilginçti

