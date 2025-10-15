Şerif Ercan

Bu yıl beşincisi düzenlenen GastroEkonomi Zirvesi'nde yemek yeme deneyiminin de zirvesi yaşandı!







Zirve kapsamında, Türkiye'nin en ünlü restoranlarının üye olduğu Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer ev sahipliğinde sıra dışı bir yemek düzenlendi. Özlem-Gökhan Avcıoğlu çifti, Pelin Akın Özalp, Yonca Ebuzziya, Hande Can, Selçuk Tümay gibi sosyete ve iş dünyasından ünlü isimlerin katıldığı yemekte yemekler elle yenildi.







Çatal, bıçak ve tabağın ortadan kalktığı, ünlü şef Melih Demirel'in özel mönüsü doğrudan elle deneyimlendi. Kaya Demirer, "Lezzeti en saf haliyle konuklara sunduk, insan ile yemek arasındaki en temel bağa, dokunma duyusuna adanmış devrimci bir deneyim gerçekleştirdik" derken yemeğin her şeyini elinde hisseden konuklar da yemekten memnun görünüyordu. Zifiri karanlıkta yenen 'kör tadım'dan sonra bunu da gördük. Bakalım sırada ne var...





Sosyetenin ünlü isimleri, lüks bir restoranda buluşup ünlü bir şefin hazırladığı yemekleri elleriyle yediler.

Bu sıra dışı yemek deneyimi, GastroEkonomi Zirvesi'nde yaşanması da ilginçti