SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerMagazin VideolarıKurtlar Vadisi'nin ağır ablası Şıvga Gerez hayatını kaybetti!Kurtlar Vadisi'nin ağır ablası Şıvga Gerez hayatını kaybetti!Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 12:40 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2026 12:53 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Kurtlar Vadisi’nde "Cerrahpaşalıların ablası" karakteriyle hafızalara kazınan Şıvga Gerez, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle 56 yaşında hayatını kaybetti.Bunlar da Var 01:00Uğur Dündar’dan Özgür Özel’e "Küfür" kalkanı! 09.02.2026Pazartesi 03:16"Aileme küfretti" Mesut Özarslan'dan Özgür Özel hakkında suç duyurusu! 09.02.2026Pazartesi 00:19Motosikletli Onur Sönmemiş'in öldüğü feci kamerada! 09.02.2026Pazartesi 02:09Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan CHP'den istifa etti 09.02.2026PazartesiCANLI YAYIN