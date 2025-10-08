SON DAKİKA
Oğluna espor takımı aldı

Şerif Ercan

ŞERİF ERCAN

Eklenme Tarihi 8 Ekim 2025

Geçen hafta ünlü iş insanı Hamdi Akın'ın sahibi olduğu ve kızı Pelin Akın Özalp'ın başında olduğu Kadıköy'deki yemeiçme ve etkinlik mekanı ile Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) arasında işbirliği imzalandı. Babası iki hafta öncesine kadar Fenerbahçe'nin asbaşkanı olmasına rağmen futbol ve sporla hiç ilgisi olmayan Pelin Akın Özalp'ın espor takımı sahibi olduğu öğrendim. Pelin Hanım, Türkiye'nin en büyük espor takımlarından SuperMassive Blaze'in üç ortağından biriymiş. Pelin Hanım'ın bu işe giriş hikayesini de öğrendim. Cem Baver Özalp ile evli olan Pelin Hanım, 2020'de oğlu Kerim'i kucağı almasının ardından espor takımına ortak olmuş. Yani oğlu için takımı almış.

"Aslında espor hiç ilgimi çeken bir alan değildi, hatta çok mesafeliydim.
Ancak, oğlum olunca, araştırdım ve geleceğinin çok parlak olduğunu anladım" diyen Pelin Hanım'ın 2024'te ikizleri Akın ve Mert de dünyaya gelince bu yatırımı için daha da mutlu olmuş; "Üç erkek annesi olduğum için bu yatırım kaçınılmazdı" diyor. Bu arada Pelin Akın Özalp'in espor takımı sahibi tek kadın olma özelliğini de taşıyor.

Hamdi Akın'ın kızı Pelin Akın Özalp'in espor takımı sahibi olduğunu öğrendim. Espor ile hiç ilgisi olmayan Pelin Hanım, 2020 yılında oğlu olunca Türkiye'nin en büyük espor takımlarından birine ortak olmuş.

BAŞARISINI KUTLADILAR
New York'taki Metropolitan Museum of Art ve İstanbul Modern gibi müzelerde de eserleri bulunan sanatçı Burçak Bingöl'ün 'Unit Terrenum Rosa' adlı yeni kamusal heykeli, Frieze Sculpture kapsamında Londra'da sergileniyor. Eseri, 2 Kasım'a kadar Londra'da sanatseverlerle buluşmaya devam edecek olan sanatçı için İstanbul'da özel bir davet düzenlendi.

Başarısını kutladılar (Takvim.com.tr)

Burçak Bingöl'ün Londra'daki önemli sanat etkinliğine katılma başarısını kutlamak için Galeri Nev İstanbul tarafından düzenlenen geceye, sosyeteden sanat tutkunu birçok ünlü isim katıldı. Konuklar sanatçının Londra'da sergilenen eserinin edisyonlarını yakından görme imkanı buldu.

