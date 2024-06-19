Selda Uskan

SELDA abla 'dolandırılan kadınlar' kervanında ben de varım artık. Bu güne kadar ekrana çıkanlarla dalga geçerdim, "Kızım salaksan adam ne yapsın" filan derdim. Büyük konuşmayacakmışım. Kendisi evliydi ama ayrı yaşıyordu. Dedemden kalan evi satmamda yardımcı oldu. Bir iki ay paranın faizi ile geçindim. Ama bir gün elinde arsa tapusuyla geldi, "Buraya çelik konstrüksiyonla hemencecik ev yapalım, satalım iki misli paran olur" dedi. Meğer her şeyi hacizliymiş, dolandırıcının tekiymiş. Abla sana yalvarıyorum şunun adını köşende yaz.

Sosyal medyada paylaştığı sevgilileri görsün, rezil olsun. İnsan içine çıkamasın. Sonra gelsin kapımda köle olsun istiyorum. Rumuz; İntikam

BANA DA ACIYIN

S.U. CEVAP; Umuma sesleniyorum; Arkadaşlar farkındaysanız Müge Anlı'ya çıkamayanlar, bana müracaat ediyor;

"Bu kadının da gözü dönük, kesin benim herifin adını adresini yazar rezil rüsva eder" diyerek. Ama bilmiyorlar ki, çok istesem de 'eşkal vermem'. İkinci bir emre kadar Yayın Yönetmenim Ergün Diler tarafından yasaklanmıştır. Arz ederim.