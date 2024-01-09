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Selda Uskan

SELDA USKAN

9 Ocak 2024, Salı

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Gezentiler hamarat oldu

SELDA hanım, gençliğimde Cadde kızlarından biriydim. Aşk izdivacı yaptım, bebeğimi ayağımda sallarken dikişler diktim. O esnada gurubun diğer kızları lüks araçlarda cadde turları atıyordu. Şimdi eskiyi "Aman ben bir dolma sarardım" diyerek anlatıyorlar. Selda hanım bunlar bizimle dalga mı geçiyor? İmza; Kalamışlı

GÖĞÜSLERİM BOZULUR ŞEKERİM
S.U. CEVAP; Benim sanat çevremde de çocuk doğurmak 'banallikti.' "Kendimi sanatıma adadım" bahanesinin ardına sığınırlardı. Ali'ye anne sütü verdiğimde şaşırıp kalmışlardı "Aa göğüslerinin sarkmasından korkmuyor musun?" Sanırsınız gece pavyonlarda dekolte sergiliyorum! Şiddetle reddettikleri bir 'varoş' durum da yemek – ev temizliği ile anılmaktı.
Ama şimdi hepsi Soner ustayla yarışacak kadar mutfak kurdu; "Kamera önündeydim ama hayatım boyunca yemek yaptım!" Yok ya? Peki yazın güneyde, kışın kayak merkezlerinde dolanırken ne ara hamaratlığınız tutuyordu kızlar? Zeynep' cim kesinlikle haklısın, zekamızla alay ediyorlar.

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