Faroe Adaları ile Kazakistan berabere kaldı

FAROE ADALARI ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Faroe Adaları, 14. dakikada Aki Samuelsen'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin golünde asisti Andrias Edmundsson yaptı. Kazakistan ise 26. dakikada Temirlan Erlanov'un golüyle beraberliği yakaladı. Bauyrzhan Islamkhan'ın asistinde gelen bu golün ardından ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

İkinci yarıda iki takım da oyuncu değişiklikleriyle oyuna müdahale etti. Faroe Adaları'nda Adrian Justinussen, Mattias Hellisdal ve Poul Kalsberg oyuna dahil olurken Kazakistan'da Stanislav Basmanov, Elkhan Astanov, Ramazan Orazov ve Ismail Bekbolat forma şansı buldu. Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamayınca karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Faroe Adaları ve Kazakistan, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 3. Grup'taki ilk maçlarından birer puanla ayrıldı.