Selda Uskan

SELDA abla 46 yaşında evli bir adamım. Küçükbaş hayvan işi yapıyorum.

Sosyal medyadan bir bayanla tanıştık, çok aşık oldum abla. Kendisi kocası tarafından terkedilmiş. İki ablasıyla yaşıyor. Borçlarım olduğu için kendisine ev açamıyorum. O yüzden sürekli kavga edip çekip gidiyor.

Misal, içki masasındayız hep ayrılık şarkıları dinliyor. Kocasını unutmadığı için olabilir mi? Ben sinirli yapıdayım, haliyle kırıcı oluyorum. Gerçekten sevdiğini nasıl anlarım. Rumuz; R.T.



ANLAYIP DA NE YAPACAKSIN

S.U. CEVAP; Karını mı boşayacaksın mesela? Ya da çocuklarının rızkını yedirip sevgini mi ispat edeceksin? Boşanmayacağını söylüyorsun, bırak o da yuvasını kursun. Bu kadınlara vallahi günah.

Not; Ayrıca şarkıların tümü 'kavuşamama' üzerine yazılır. Sizinki gibi cicim aylarında 9/8'lik 'A be kaynanana' dinleyip göbek mi atsın kadın!