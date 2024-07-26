Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasını tümden değiştirecek gelişme! Skandal yıllar sonra ortaya çıktı

ADLİ TIP GERÇEKLERİ GİZLEDİ İşte 2011'deki tartışmalı rapor, bu çelişkiyi ve gazla zehirlenme iddialarını "Kandaki karboksihemoglobin oranı ölümden sonra da artabilir" diyerek yok etmeye çalışmıştı. Yani o dönemki rapora göre gaz oranı yüzde 50'den düşmemiş, İsmail Güneş öldükten sonra yüzde 27'ye yükselmişti. Adli Tıp Genel Kurulu'nun 30 üyesi son raporda "Böyle bir şey tıbben mümkün değil" kanaatinde. Adli Tıp Genel Kurulu, Kimya İhtisas Dairesi'nde yapılan tetkiklerde kanında yüzde 13,1 oranında karboksihemoglobin çıkan Yazıcıoğlu için de "Kişi (Yazıcıoğlu) ölüm öncesinde karbonmonoksit (CO) gazına maruz kalmıştır" diyor.

"HELİKOPTERE KURULMUŞ BİR SİSTEM OLABİLİR"

Adli Tıp, gazın bu seviyeye ne zaman yükseldiğini soran Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na ise iki ihtimal olduğunu cevabını veriyor: "Helikopterin kalkışı ile düşüşü arasında geçen 25 dakikalık sürede iddia edildiği gibi helikopter içerisinde kurulmuş bir sistemle. Ya da kaza sonrası helikopter kabine içerisine dolan dumana maruz kalınarak bu düzeye çıkabilir."

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Kurul, bu ikisi arasında tıbben ayrım yapılamadığını, konunun adli tahkikatla aydınlatılmasının daha uygun olacağını ifade ediyor. Yani Adli Tıp Genel Kurulu, Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve diğerlerini gazla zehirleyerek ölümüne yol açan bir tertibat varsa bunu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile jandarmanın tespit etmesi gerektiğini söylüyor.

FETÖ'NÜN EN FAZLA ÖRGÜTLENDİĞİ DÖNEM

Savcılık kaynaklarından ulaşılan bilgiler, 2011'de olayı örtbas etmeye çalışan kurulu FETÖ'nün mevzuata aykırı şekilde oluşturduğunu gösteriyor. Dönemin Adli Tıp Başkanı Cengiz Haluk İnce, Devlet Denetleme Kurulu'nun talebi üzerine bir kurul oluşturmak yerine Adli Tıp'ta görevli doktorlar Ahmet Sadi Çağdır, Yüksel Yazıcı ve Tansev Boran'ı incelemeyle görevlendirmişti. Teamüllere göre böyle bir incelemenin önce Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'na gitmesi gerekiyordu. Bu yapılmadığı gibi bir ihtisas kurulunda gerekli olan 5 üye şartı da yerine getirilmedi. İnce incelemeyi başını FETÖ'cü Ahmet Sadi Çağdır'ın çektiği 3 kişilik bir ekibe havale etti. İnce dönemi, FETÖ'nün Adli Tıp'ta en fazla örgütlendiği dönem olarak biliniyor. İnce, 15 Temmuz'un ardından gözaltına alınan isimlerden biriydi. FETÖ'nün Adli Tıp yapılanmasında önemli bir pozisyonda bulunan Ahmet Sadi Çağdır da raporda başrolü oynadı. Çağdır daha sonra FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.