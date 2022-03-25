Hiç kimse yanımda değil

Selda abla, 37 yaşındayım, 17 yıllık evliyim ve maalesef karımdan boşanma aşamasındayım. Hemen yuva kurmak istiyoruz. Size yazma nedenim fikirlerinizi doğru buluyorum. 'Ortada çocuk var, siz birbirinizin ilk aşkısınız, boşarsan eski eşin ortalarda kalacak' diyorlar. Ölsem bile onları muhtaç etmem. Ama bu kızı da ölümüne seviyorum. Hem ne sorun olabilir ki? Ablacım babam da annemi almadan önce birine aşıkmış ve yıllarca o kızı aklından çıkaramamış.

İkisi de mutsuz yaşadı mutsuz öldü. Doğru yolu gösterecek bir büyüğe ihtiyacım var...

Burak Hikmet Y.

EZBERLENECEK İSİMLER!

S.U. CEVAP; Yeni beden, yeni ruh… Ooh hayat sana güzel evlat. Ama hatırlatırım bahar havası adamı fena çarpar. Çünkü yeni eşle kavga nedeni kapıda hazır bekler. "Eski eşle çocuk bahaneli görüşmeler, ödediğin tazminat miktarı" gibi klasik sorunların yanı sıra, başka durumlar da baş gösterir;

"Yeni geline eski hatunun adıyla seslenip bir çuval inciri berbat etmek" gibi. Tabii bununla kalsa iyi; Hele 'yedi sülalesinin ismini ezberleme mecburiyetin' var ya beni bile bitirdi şu an inan. "Eski eşinle bunu yapmış mıydın kocacım" "Onu restorana götürüyormuşsun biz şimdi neden çay bahçesindeyiz aşkım?" Efendim?