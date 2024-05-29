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Haberler Yazarlar Selda Uskan Cicim aylarındasın
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 29 Mayıs 2024

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Cicim aylarındasın

SELDA Abla lütfen hakemlik yap.
İki kuzeniz. Birer yıl arayla evlendik.
Kuzenin kocası Almanya'da büyümüş.
Benimki Karadenizli. 'Eşlerimizin kıskançlığı' hariç her konuda anlaşıyoruz.
Bizim kız mini etek de giyer, eski okul arkadaşlarıyla konuşur, enişte ses etmez, "Ben karıma güveniyorum" der.
Benimki sokakta biriyle selamlaşsam çene kemikleri titrer. "Seni kimselerle paylaşamam, o yüzden çileden çıkıyorum" diyor. Bazen el kaldırdığı da oluyor ama kıskançlıktan tabi ki. Rumuz; Kuzen's

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S.U. CEVAP; Bak yine kötü kadın Müzeyyen yapacaksınız beni. Yahu cicim aylarındasın, ileride ortopedi servislerine ve karakollara düşeceğini görmüyor musun?
'Enişteyi' ise kutluyorum ve klonlanarak çoğaltılmasını teklif ediyorum.

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