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Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Adli Tıp Raporuna ulaşıldı! Dikkat çeken doku kaybı detayı

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu belirlenen kemik parçaları, düzenlenen cenaze töreniyle geçtiğimiz günlerde toprağa verildi. Berzeg'in şüpheli ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Berzeg ile ilgili Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporun ayrıntılarına ulaşıldı. Peki, Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 07:02 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 07:48
Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Adli Tıp Raporuna ulaşıldı! Dikkat çeken doku kaybı detayı

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Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta bulunan ve Berzeg'e ait olduğu değerlendiren kafatası ile diğer kemik parçalarının, İstanbul Adli Tıp Kurumundaki incelemeleri tamamlandı.

Korhan Berzeg defnedildi!

Berzeg'e ait olduğu belirlenen kemikler, Gönen İlçe Jandarma Komutanlığına getirilerek, ekonomistin eşi Angela Berzeg ile kızları Nisa ve Sibel'e teslim edildi.

Korhan Berzeg ve köpeği Tina.Korhan Berzeg ve köpeği Tina.

BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ
Daha sonra Gönen Belediyesine ait araçla Armutlu Mahallesi'ne getirilen cenaze için ailenin evinde helallik alındı.

DİKKAT ÇEKEN TALEP! TABUTLA TOĞRAĞA VERİLDİ
Korhan Berzeg'in kemik parçaları, Armutlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında babası Muhsin Berzeg'in kabrinin yanında toprağa verildi.

Berzeg, ailenin talebi üzerine tabutla toprağa verildi.

RAPORA ULAŞILDI
Berzeg'le ilgili Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporun ayrıntılarına ulaşıldı.

HAYVAN MÜDAHALESİ VAR
İncelemelerde, kemiklerdeki muhtemel hayvan müdahalesine yani ısırılmasına bağlı doku kayıpları ve eksikliklerin bulunduğuna dikkat çekildi.

SOKAK KÖPEKLERİ VEYA VAHŞİ HAYVANLAR TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR
Berzeg'in bölgedeki sokak köpekleri ya da vahşi bir hayvan tarafından parçalanıp öldürülmüş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.



NELER OLMUŞTU?
Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.

Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın fark ettiği köpeğin "Tina" olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.



Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta, mahalle sakinleri tarafından 23 Nisan'da kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunarak, ekipler tarafından incelemeye alınmıştı. Daha sonra başlatılan aramalarda da Berzeg'e ait olduğu değerlendiren başka kemik parçaları bulunmuştu.
Korhan Berzeg'in eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg, Gönen'e gelerek DNA örnekleri vermiş, bu numuneler laboratuvar incelemesi için İstanbul'a gönderilmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan çalışmada, kemik parçalarından alınan DNA'nın, Nisa Berzeg'den alınan DNA ile eşleştiği tespit edilmişti.

Aramalar, 30 Nisan'da sonlandırılmıştı.

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