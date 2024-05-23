Selda Uskan

SELDA abla nişanlım olacak adam, kız yeğenimi 3 aydır okul çıkışı takip ediyormuş! Bunu aynı güzergahta dükkanı olan bir arkadaş söyledi. Bir gün gizliden ben de peşlerine düştüm.

Gerçekten yeğenim, yanında arkadaşı iki kızla yürüyorlar, gerilerinde de -işte olması gereken saatte- benim nişanlı...

Yeğenim "Bir kere karşılaştıklarını" söyledi, "... sonra hiç görmedim" dedi. Yani yalan söyledi. Nişanlım da, "Bakayım namusuyla mı gidip geliyor okuluna diye takip ettim" dedi. 'Sana mı düştü tasası' diye sordum, "Tanımadığımız aileden görücü usulü kız alıyoruz, ahlak anlayışınızı bilmem lazım" dedi. Şimdi Selda abla bu olayı abilerime söyleyip "Ahlak öyle olmaz böyle olur" diyerek bir güzel dövdüreyim mi, yoksa susup gelişmeleri mi izliyeyim. Çünkü ortada yeğen faktörü var. Resmen yalan söyledi.

Nişanlım bizim kızı kendine aşık etmiş olabilir!

Rumuz; AYTO



AA NE SİNİR ADAM!

S.U.CEVAP; Ayten'cim her şeyi anlatmışsın, nişanlını sevip sevmediğini söylememişsin.

Aşıksan biraz daha yakından tanı derim. Yoksa çok sinir bozucu bir adam, bırak defolup gitsin.