Selda Uskan

SELDA hanım yıllar öncesinden bir demet sevgi yolluyorum size. Şu anda Zeki Müren'den "Enginde yavaş yavaş günün minesi soldu... bu gün de akşam oldu..." şarkısını dinliyorum ve yüreğim hüzün doluyor.

Biliyorum eskiye özlemimiz tıpatıp aynı, çünkü aynı yaştayız. Ben, eşini ve ailesini kaybetmiş yalnızların yalnızı bir kadınım. Çocuğum olmadı. Gençliğimde geçirdiğim hastalık yüzünden. Selda hanım sizinle özelden yazışabilir miyiz?

Sosyal medya hesabınızı takip ediyorum.

Şimdiden teşekkür ediyorum.

Bu şekilde belki ölüm korkumu içimden atarım...

İmza: AsuusA



ŞÜKRETMEK LAZIM

S.U. CEVAP: Sevgili Asu bizim yaşımıza gelmeden göçüp gidenler var. Çoluk çocuğu düşünmek bile istemiyorum. Önce buna bir şükredelim.

Diğer yanda haklısın; her şeye çare bulup, bir tek gençleşememe ve yaşama değil ölüme yakın durmak çok fena! Ama ne yapalım, dünyanın kanunu böyle bizler gideceğiz, yerimize gençler gelecek. Lütfen 'ölümü' de aklından çıkar acilen beynini oyalayacak işler bul. Hem nereden biliyorsun belki 99'umuza kadar yaşayacağız Asu hanımcım...