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Başkan Erdoğan "Filistin" için ses yükseltti: Ey Amerika ey Batı bu soykırıma ortaksınız! | 29 Mayıs AK Parti Grup Toplantısı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in son olarak Refah'ı hedef alarak işlediği soykırım suçuna tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Ey Amerikan devleti bu kan senin eline de bulaşmıştır. Bu soykırımdan en az onlar kadar siz de sorumlusunuz." dedi. Batı'ya ve BM'ye de yüklenen Başkan Erdoğan, "İslam ülkeleri, ortak karar almak için daha neyi bekliyorsunuz." ifadelerini kullandı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Çık bildiklerini açıkla" çağrısı yapan Başkan Erdoğan Türkiye'nin gündemindeki başıboş köpek meselesine ilişkin de önemli mesajlar verdi. İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları...

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 12:06 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 12:58
Başkan Erdoğan Filistin için ses yükseltti: Ey Amerika ey Batı bu soykırıma ortaksınız! | 29 Mayıs AK Parti Grup Toplantısı

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Bizleri takip eden vatandaşlarıma da sevgi ve saygılarımı iletiyorum.

İSTANBUL'UN FETHİ
Yol ve dava arkadaşlarıma buradan selamlarımı gönderiyorum. İstanbul'un fethinin 571. yılını milletçe idrak ediyoruz. 21 yaşında askeri dehası ile abidevi kişiliği ile, ilmi, cesareti ile İstanbul'u milletimize armağan eden Fatih Sultan Mehmet'i ve ordusunu rahmetle yad ediyoruz.

Sultan Fatih, bundan 571 yıl önce İstanbul'u fethederek bir çağı kapatıp yeni bir çağın kapılarını açmıştı. Fetih anlaşılmadan milletimizin Kızılelma ideali anlaşılmaz. Fetih anlaşılmadan gemileri karadan yürüten azim, inanç anlaşılmaz.

İSTANBUL TÜRK'TÜR, MÜSLÜMANDIR
Fetih İstanbul'un karanlık bahtını aydınlığa çevirmek demektir. Fethe işgal diyenlerin, İstanbul duvarlarını zulüm 1453 yazıları ile kirletenlerin, fetihten 250 yıl önce şehri istila edip taş üstünde taş bırakmayan haçlı sürülerinden farkı yoktur. İstanbul'un fetih ruhundan koparılmasına göz yummayacağız. İstanbul Türk'tür, Müslümandır. İstanbul'a şehirlerden bir şehir olarak bakmadık. İstanbul bize ecdadın, tüm neferlerinin, şehit ve gazilerin emanetidir. Ayasofya'yı zincirlerinden kurtarıp Fatih'in mirasına uygun şekilde bu şuurla tekrar açtık. Mührümüzü bunun için vurduk. İstanbul'u korumaya kollamaya, güzelleştirmeye devam edeceğiz. Fetihte yer almış gazi ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI VE GÖNDERME
Dün 28 mayıs seçimlerinin 1. yıl dönümüydü. Milletimizin tercihine mazhar olarak görevi tekrar üstlendik. Buradan 28 Mayıs'ta rekor oy ile görevi şahsımıza veren aziz milletime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Sonrasında ifşa olan anlaşmalar ülkemizin nasıl felaketin eşiğinden döndüğünü ortaya koyuyor. Vatan edebiyatı yapanların koltuk uğruna değerlerini nasıl sattıklarını ibretle takip ediyoruz. Ortaya dökülenler buz dağının görünen kısmı. Sinsi ve kirli pazarlıklar suyun altında saklı. Adaylarının bolca vakti varken üzerindeki şüphe bulutlarını temizlemesi önemlidir. Gereksiz tartışmaların içine ülkemizi sürüklemek yerine çıksın soru işaretlerini gidersin. İşaret dili ve imalarla konuşmayı bırakıp her şeyi itiraf etsin. Biz kimin kimi hançerlediği ile ilgilenmedik ama ucundan kan damlayan hançerin milletimizin sırtına saplanmasına da izin vermedik. Milletimizin şahsımıza ve partimize deruhte ettiği mesuliyetin farkındayız. Vatandaşın güvenine layık olmak için koşturmaya devam ediyoruz.

Pazartesi günkü kabine sonrasında hükümetimizin 1 yıllık karnesini kamuoyuyla paylaşacağız, hangi eserleri kazandırdığımızın hesabını milletimize vereceğiz

"EY ABD SOYKIRIMDAN SEN DE SORUMLUSUN"
İsrail'in Gazze'deki soykırım, Refah'taki saldırılar ile daha kanlı safhaya girdi. Çadırlara düzenlenen saldırılarda 45 masum Filistinli şehit edildi. Görüntülere kalp dayanmıyor. Bir baba kafası kopmuş bebeğini çaresizlik içinde eğer kaldı ise dünyanın vicdanına gösteriyor. Hangi günahından dolayı öldürdünüz, şu masum yavrucuktan ne istediniz, 15 bin masum çocuktan ne istediniz. İçinizde insanlıktan kırıntı kalmadı, hiç mi haddiniz hududunuz yok, insanlığa bu kadar mı düşmansınız, içinizde vicdan kırıntısı da mı yok? Masum bebeğin kafasını kopartmayı hiçbir inanç, ideoloji meşru gösteremez. Dünya bir hastanın manyağın psikopatın kanla beslenen vampirin barbarlığını canlı yayında izliyor. Ey ABD bu kan senin eline de bulaştı. Sen de bu soykırımdan en az İsrail kadar sorunlusun. Ey Avrupa başkanları bu barbarlığa siz de ortak oldunuz, çünkü sustunuz. Yardım konvoylarını, camileri, hastaneleri vurdular sustunuz. Gazze'de sadece insanlık ölmüyor, bebekler ölmüyor. Gazze'de sadece soykırım yaşanmıyor, basın özgürlüğü, çocuk hakları da ölüyor. Kimse çıkıp da bize ifade özgürlüğünden bahsetmesin. İsrail Gazze'de insanlığı, Avrupa'da kendi değerlerini öldürdü. Her platformda dünya beşten büyüktür diye haykırıyoruz. Ey BM 21. yüzyılda canlı yayında insanlığın soykırımı durduramayacaksan sen ne işe yararsın. Dünyanın geleceği 5 ülkeye kaldı ise ne gerek var o binalara.

Gazze'de BM de ruhu ile birlikte ölmüştür. İslam ülkeleri, ortak karar almak için daha neyi bekliyorsunuz. Tepki göstermek için daha ne olmalı. Gazze sokaklarında şehit naaşlarını köpekler yiyor. İsrailli teröristler Filistinlilerin odalarına girip yatak odalarından fotoğraflar paylaşılıyor. Ne zaman tepki göstereceksiniz, bir araya gelip kararlı duruş sergileyeceksiniz. İslam alemi ne zaman Filistin hakkını onurunu canını koruyacak. Allah bunun hesabını size, hepimize sorar. Bir avuç terörist Müslüman soykırımı yaparken duymazdan görmezden gelene Allah bunun hesabını sorar. İsrail uluslararası hukuk kontrolüne girmeden kimse, hiçbir devlet güvende değildir. Buna Türkiye de dahil. Bu barbarlık Gazze ile sınırlı mı sanıyorsunuz. Kan içmeye doymayacaklar. Sırtlarını sıvazlayanlar olduğu sürece durmayacaklar. Sadece Filistin için değil dünya barışı için de tehdittir. Bu vahşet artık derhal durdurulmalıdır.

Filistin'i devlet olarak tanıyan tüm dost ülkeleri tebrik ediyorum. Şu an 147 ülke Filistin'i ülke olarak tanımış durumdadır. 147 ülkenin ortak kararı 5 üyeden oluşan güvenlik konseyinin keyfine bırakılamaz. Tüm dost ve kardeş ülkeleri bu adaletsizliğe itiraz etmeye davet ediyoruz. Tekrar söylüyoruz dünya 5'ten büyüktür. 47 beşten büyüktür. insanlığın vicdanı beşten büyüktür. Bu işgale son vermeli ve yaptığının bedelini de hukuk önünde ödemelidir. İsrail ve onu destekleyenler bu soykırımın unutulacağını zannediyor. Batı kamuoyunda soykırımlarını unutturmayı başardılar ancak bu soykırım unutulmayacak. Ölen bebekleri dünya unutmayacak. Hastaneleri camileri, kilseler hedef alan bu barbarlık unutulmayacak. Sanatçıları, gazetecileri, bilim adamlarını hedef alan bu vahşet unutulmayacak. Çocuğunu toprağa veren babaları, Filistin topraklarında sahnelenen mezalimi unutturmayacağız. Öğrenciler, akademisyenler Siyonist lobinin baskılarına rağmen soykırıma karşı seslerini yükseltiyorlar. İfade özgürlükleri ellerinden alınmış durumda. Okuldan atılma tehditlerine rağmen gençler Filistin ile dayanışma halindeler. Dünya genelinde Gazze'yi yüreğinden taşıyan herkese dayanışma mesajlarımı gönderiyorum.

DARBELERDE İSRAİL PARMAĞI
Darbelerin zamanlamasına baktığınızda Türkiye'nin Filistin'le dayanışmasını kırmak için olduğunu görürsünüz. Kimse zannetmesin ki mesele sadece Filistin'dir. Siyonizmin eli içerideki işbirlikçileri vasıtasıyla bölgedeki her ülkeyi karıştırmaya çalışmaktadır. Biz buna "dur" dedik.

SOKAK KÖPEĞİ MESELESİ
Canlıya her zaman merhametle yaklaştık. Bizim medeniyetimiz bir merhamet medeniyetidir. Biz doğum yapacak bir köpek için ordusunun yolunu değiştiren peygamberin ümmetiyiz.

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