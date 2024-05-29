Pazartesi günkü kabine sonrasında hükümetimizin 1 yıllık karnesini kamuoyuyla paylaşacağız, hangi eserleri kazandırdığımızın hesabını milletimize vereceğiz

"EY ABD SOYKIRIMDAN SEN DE SORUMLUSUN"

İsrail'in Gazze'deki soykırım, Refah'taki saldırılar ile daha kanlı safhaya girdi. Çadırlara düzenlenen saldırılarda 45 masum Filistinli şehit edildi. Görüntülere kalp dayanmıyor. Bir baba kafası kopmuş bebeğini çaresizlik içinde eğer kaldı ise dünyanın vicdanına gösteriyor. Hangi günahından dolayı öldürdünüz, şu masum yavrucuktan ne istediniz, 15 bin masum çocuktan ne istediniz. İçinizde insanlıktan kırıntı kalmadı, hiç mi haddiniz hududunuz yok, insanlığa bu kadar mı düşmansınız, içinizde vicdan kırıntısı da mı yok? Masum bebeğin kafasını kopartmayı hiçbir inanç, ideoloji meşru gösteremez. Dünya bir hastanın manyağın psikopatın kanla beslenen vampirin barbarlığını canlı yayında izliyor. Ey ABD bu kan senin eline de bulaştı. Sen de bu soykırımdan en az İsrail kadar sorunlusun. Ey Avrupa başkanları bu barbarlığa siz de ortak oldunuz, çünkü sustunuz. Yardım konvoylarını, camileri, hastaneleri vurdular sustunuz. Gazze'de sadece insanlık ölmüyor, bebekler ölmüyor. Gazze'de sadece soykırım yaşanmıyor, basın özgürlüğü, çocuk hakları da ölüyor. Kimse çıkıp da bize ifade özgürlüğünden bahsetmesin. İsrail Gazze'de insanlığı, Avrupa'da kendi değerlerini öldürdü. Her platformda dünya beşten büyüktür diye haykırıyoruz. Ey BM 21. yüzyılda canlı yayında insanlığın soykırımı durduramayacaksan sen ne işe yararsın. Dünyanın geleceği 5 ülkeye kaldı ise ne gerek var o binalara.

Gazze'de BM de ruhu ile birlikte ölmüştür. İslam ülkeleri, ortak karar almak için daha neyi bekliyorsunuz. Tepki göstermek için daha ne olmalı. Gazze sokaklarında şehit naaşlarını köpekler yiyor. İsrailli teröristler Filistinlilerin odalarına girip yatak odalarından fotoğraflar paylaşılıyor. Ne zaman tepki göstereceksiniz, bir araya gelip kararlı duruş sergileyeceksiniz. İslam alemi ne zaman Filistin hakkını onurunu canını koruyacak. Allah bunun hesabını size, hepimize sorar. Bir avuç terörist Müslüman soykırımı yaparken duymazdan görmezden gelene Allah bunun hesabını sorar. İsrail uluslararası hukuk kontrolüne girmeden kimse, hiçbir devlet güvende değildir. Buna Türkiye de dahil. Bu barbarlık Gazze ile sınırlı mı sanıyorsunuz. Kan içmeye doymayacaklar. Sırtlarını sıvazlayanlar olduğu sürece durmayacaklar. Sadece Filistin için değil dünya barışı için de tehdittir. Bu vahşet artık derhal durdurulmalıdır.