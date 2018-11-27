Annemi çözemiyorum
Ama ben içimi dökmezsem çatlayacağım.
Ablacım, iki kız kardeşiz ve annem bize karşı çok acımasız. Misal dayakla büyüdük. Hiç bir şeyimize izin vermedi.
Ev işi yapmaktan okuyamadık. Kurtulalım diye erken yaşta kocaya kaçtık. Geçen gün kuaförüne gittik mecburen, kapıda bir karşılandı inanamazsınız.
Sevgi yumağı oldular.
Bu ne şimdi abla?
Rumuz; Lal
SEVGİSİNİ SAKLAYANLAR
S.U.CEVAP;
Bence bütün anneler evlatlarına tapar...
Sadece bazıları bunu belli etmek istemez; örneğin çocuğun şımaracağını ve otoritesini kaybedeceğini düşünür.
Bilinçsizcedir ama asla vicdansızca değildir.
Ya da kendi ergenliği büyük baskılar içinde geçmiştir ve evlat büyütmeyi bu sanıyordur. En kısa zamanda iki kardeş oturup anacığınızla konuşun, tabii ellerini sıkı sıkı tutarak...
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