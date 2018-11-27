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Selda Uskan Selda Uskan
  • 27 Kasım 2018, Salı

Annemi çözemiyorum

SELDA abla insan annesini başkalarına şikayet ederse çarpılır.
Ama ben içimi dökmezsem çatlayacağım.
Ablacım, iki kız kardeşiz ve annem bize karşı çok acımasız. Misal dayakla büyüdük. Hiç bir şeyimize izin vermedi.
Ev işi yapmaktan okuyamadık. Kurtulalım diye erken yaşta kocaya kaçtık. Geçen gün kuaförüne gittik mecburen, kapıda bir karşılandı inanamazsınız.
Sevgi yumağı oldular.
Bu ne şimdi abla?
Rumuz; Lal

SEVGİSİNİ SAKLAYANLAR
S.U.CEVAP;
Bence bütün anneler evlatlarına tapar...
Sadece bazıları bunu belli etmek istemez; örneğin çocuğun şımaracağını ve otoritesini kaybedeceğini düşünür.
Bilinçsizcedir ama asla vicdansızca değildir.
Ya da kendi ergenliği büyük baskılar içinde geçmiştir ve evlat büyütmeyi bu sanıyordur. En kısa zamanda iki kardeş oturup anacığınızla konuşun, tabii ellerini sıkı sıkı tutarak...
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