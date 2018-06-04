Babamı razı etmek...
Bana karşı inanılmaz anlayışlı.
Bazen hayal kuruyorum acaba gerçek annem de benden mi gizliyorlar! İsteğim, babamı evlenmeye nasıl razı edebilirim? Çünkü annem bizi terk edecek. Gerçekten yapar burası küçük yer, adını kötüye çıkarırlar. Selma annem ve akrabaları benim gerçek ailem oldular. Lütfen bir şeyler yapalım.
Rumuz; Dragons
İYİ ANNE YETERSİZ EŞ!
S.U. CEVAP; Aşkım sen çoktan büyümüşsün bile! Baksana bu yaşta hayati işlerle uğraşıyorsun.
Önce babanı nasıl 'kulağından tutup' o imzayı attıracağız bir düşünelim bakalım. İlk aklıma gelen çeneye kuvvet biri olarak devreye ben gireyim. Sonra yörede sözü geçen ne kadar mevki sahibi adam varsa onlarla konuşturalım. Bir de 'bu yaştan sonra kendisine ideal kadın değil, sana anne olacak bir kadın gerektiğini' hatırlatalım peder beye. Olmadı döve döve nikah masasına götürürüz dermişim... Hayır, dövüp adımızı canavara çıkarmıyoruz, tam tersi sevecen yaklaşıp topluma iyi örnek oluyoruz.
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- Selda Uskan
- Babamı razı etmek...
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