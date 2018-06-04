İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Hayatımın yanılgısı
Selda Uskan Selda Uskan
  • 04 Haziran 2018, Pazartesi

Babamı razı etmek...

Selda abla, 15 yaşındayım. Annemi hiç tanımadım. Babam ve üçüncü üvey annemle birlikte yaşıyoruz. İlk ikisi nikahlıydı, ama babam bu sefer evlenmemek için diretiyor; 'Artık ruhuna hitap etmiyormuş!' Oysa içlerinde en iyisi bu annem...
Bana karşı inanılmaz anlayışlı.
Bazen hayal kuruyorum acaba gerçek annem de benden mi gizliyorlar! İsteğim, babamı evlenmeye nasıl razı edebilirim? Çünkü annem bizi terk edecek. Gerçekten yapar burası küçük yer, adını kötüye çıkarırlar. Selma annem ve akrabaları benim gerçek ailem oldular. Lütfen bir şeyler yapalım.
Rumuz; Dragons

İYİ ANNE YETERSİZ EŞ!
S.U. CEVAP; Aşkım sen çoktan büyümüşsün bile! Baksana bu yaşta hayati işlerle uğraşıyorsun.
Önce babanı nasıl 'kulağından tutup' o imzayı attıracağız bir düşünelim bakalım. İlk aklıma gelen çeneye kuvvet biri olarak devreye ben gireyim. Sonra yörede sözü geçen ne kadar mevki sahibi adam varsa onlarla konuşturalım. Bir de 'bu yaştan sonra kendisine ideal kadın değil, sana anne olacak bir kadın gerektiğini' hatırlatalım peder beye. Olmadı döve döve nikah masasına götürürüz dermişim... Hayır, dövüp adımızı canavara çıkarmıyoruz, tam tersi sevecen yaklaşıp topluma iyi örnek oluyoruz.
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