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Fatih Terim Fonu adı altında ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan hakim karşısına çıkacak! Erzan'a bir dava da kuzeninin eşinden!

Son dakika haberleri... Fatih Trim Fonu adı altında başta Muslera, Selçuk İnan, Arda Turan, Emre Belözoğlu olmak üzere ünlü futbolcular ve birçok kişiyi dolandıran Seçil Erzan bugün yeniden hakim karşısına çıkacak. Erzan hakkında mağdur sayısının 28’e yükselmesiyle birlikte yeni bir iddianame hazırlanmış, istenen ceza 295 yıla çıkarılmıştı. Seçil Erzan’a bir dava da kuzeninin eşi Merve Özer Yılmaz’dan geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 10:58 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 11:04
Fatih Terim Fonu adı altında ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan hakim karşısına çıkacak! Erzan’a bir dava da kuzeninin eşinden!

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Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 27 mağdurun dolandırıldığı iddiasına ilişkin davaya, bir yeni iddianame daha eklendi.

MAĞDUR SAYISI 28
Böylelikle davada mağdur sayısı 28'e yükselirken, Seçil Erzan için istenen hapis cezası ise 90 yıldan 295 yıla çıkmış oldu. Erzan bugün tekrar hakim karşısına çıkacak.

BİR DAVA DA KUZENİNİN EŞİNDEN!
Öte yandan Seçil Erzan'a bir dava da kuzeninin eşi Merve Özer Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, Erzan'a 3 bin dolarlık tazminat davası açtı.

Mahkemeye sunulan dilekçede, ''Müvekkil, Seçil Erzan'a bankada değerlendirilmesi amacıyla ödemeler yapmıştır. Müvekkilin Seçil Erzan'a teslim ettiği paraların Denizbank'ın 'özel bankacılık sisteminde' değerlendirildiği bu kartın varlığı ile doğrulandığından herhangi bir şüpheye düşmesi engellenmiştir. Bu sisteme bu parasını kumbara mantığıyla parasını biriktirmek amacıyla dahil olmuştur. Davalı banka ise, ticari mümessilinin tüm işlem ve eylemlerine seyirci kalarak, tüm kaynaklarının kullanılmasına rağmen kontrol ve denetim mekanizmalarını işletmekten imtina etmiştir. Oluşan zararının Seçil Erzan ile bankadan tahsilini talep etmekteyiz. Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla (tespit edildiğinde artırılmak suretiyle) şimdilik 3 bin doların iki davalıdan tahsilini istiyoruz'' ifadelerine yer verildi.

YENİ İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şube Müdürü Seçil Erzan'ın arasında bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanıklı davayla bağlantılı olarak bir yeni iddianame daha hazırlandı. Soruşturmayı yürüten savcılıkça hazırlanan, iddianame mahkeme tarafından kabul edilerek dosyanın birleştirilmesine karar verdi.

En yakınları bile tehdit etmiş!

ERZAN KAPALI ÇARŞI'DAN PARAYI ALMAYA BANKANIN LOGOLU ARACIYLA GELMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cüneyt Demir şikayetçi olarak yer aldı. Demir ifadesinde Seçil Erzan'ın kendisine arkadaşı vasıtasıyla ulaştığını, Çorlu'da hesap açmak yerine İstanbul'da müdürü olduğu şubede hesap açması için ikna ettiğini anlattı. İfadesinde Demir, yaklaşık 2 milyon 900 bin lira civarında parasını dövize çevirerek 150 bin doları Erzan'a Kapalı Çarşı yakınlarında elden teslim ettiğini anlattı. Erzan'ın yanında Denizbank logolu bir araçla geldiğini aktaran Cüneyt Demir, Seçil Erzan'dan herhangi bir belgede almadığını ifade etti.

DURUMDAN ŞÜPHELENİNCE PARASINI GERİ İSTEYENLERİ BAHANELERLE OYALAMIŞ

Cüneyt Demir banka müdür Erzan'ın kendisine ünlü futbolcularında içinde olduğu bir fondan bahsettiğini, yüksek karı olduğunu ve parasını bu fona yatıracağını söylediğini anlattı. Demir, bundan şüphelendiğini ve parasını gerisi istediğinde Erzan'ın parasını fona yatırdığını ve fondan çıkarmak için sürekli ileri tarihli kısa tarihler verdiğini vurguladı. Erzan'ın sürekli kendisini oyaladığını en sonunda ise Nisan 2023 tarihinde bankaya gittiğinde Seçil Erzan'ın gözaltına alındığını öğrenince şikayetçi olduğunu anlattı.

SEÇİL ERZAN İÇİN İSTENEN CEZA 295 YILA ÇIKTI

Savcılık, Erzan hakkında "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçundan düzenlediği iddianameyi, ana davanın görüldüğü İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme, yeni iddianamelerin ana dosyayla birleştirilmesine hükmetti. Böylece 27 olan mağdur sayısı 28'e yükselirken, Seçil Erzan için istenen ceza talebi de 90 yıldan 295 yıla kadar hapis istemine çıkmış oldu.

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