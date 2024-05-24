Fatih Terim Fonu adı altında ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan hakim karşısına çıkacak! Erzan’a bir dava da kuzeninin eşinden!

Mahkemeye sunulan dilekçede, ''Müvekkil, Seçil Erzan'a bankada değerlendirilmesi amacıyla ödemeler yapmıştır. Müvekkilin Seçil Erzan'a teslim ettiği paraların Denizbank'ın 'özel bankacılık sisteminde' değerlendirildiği bu kartın varlığı ile doğrulandığından herhangi bir şüpheye düşmesi engellenmiştir. Bu sisteme bu parasını kumbara mantığıyla parasını biriktirmek amacıyla dahil olmuştur. Davalı banka ise, ticari mümessilinin tüm işlem ve eylemlerine seyirci kalarak, tüm kaynaklarının kullanılmasına rağmen kontrol ve denetim mekanizmalarını işletmekten imtina etmiştir. Oluşan zararının Seçil Erzan ile bankadan tahsilini talep etmekteyiz. Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla (tespit edildiğinde artırılmak suretiyle) şimdilik 3 bin doların iki davalıdan tahsilini istiyoruz'' ifadelerine yer verildi.

YENİ İDDİANAME HAZIRLANDI İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şube Müdürü Seçil Erzan'ın arasında bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanıklı davayla bağlantılı olarak bir yeni iddianame daha hazırlandı. Soruşturmayı yürüten savcılıkça hazırlanan, iddianame mahkeme tarafından kabul edilerek dosyanın birleştirilmesine karar verdi. En yakınları bile tehdit etmiş! ERZAN KAPALI ÇARŞI'DAN PARAYI ALMAYA BANKANIN LOGOLU ARACIYLA GELMİŞ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cüneyt Demir şikayetçi olarak yer aldı. Demir ifadesinde Seçil Erzan'ın kendisine arkadaşı vasıtasıyla ulaştığını, Çorlu'da hesap açmak yerine İstanbul'da müdürü olduğu şubede hesap açması için ikna ettiğini anlattı. İfadesinde Demir, yaklaşık 2 milyon 900 bin lira civarında parasını dövize çevirerek 150 bin doları Erzan'a Kapalı Çarşı yakınlarında elden teslim ettiğini anlattı. Erzan'ın yanında Denizbank logolu bir araçla geldiğini aktaran Cüneyt Demir, Seçil Erzan'dan herhangi bir belgede almadığını ifade etti.

DURUMDAN ŞÜPHELENİNCE PARASINI GERİ İSTEYENLERİ BAHANELERLE OYALAMIŞ Cüneyt Demir banka müdür Erzan'ın kendisine ünlü futbolcularında içinde olduğu bir fondan bahsettiğini, yüksek karı olduğunu ve parasını bu fona yatıracağını söylediğini anlattı. Demir, bundan şüphelendiğini ve parasını gerisi istediğinde Erzan'ın parasını fona yatırdığını ve fondan çıkarmak için sürekli ileri tarihli kısa tarihler verdiğini vurguladı. Erzan'ın sürekli kendisini oyaladığını en sonunda ise Nisan 2023 tarihinde bankaya gittiğinde Seçil Erzan'ın gözaltına alındığını öğrenince şikayetçi olduğunu anlattı.