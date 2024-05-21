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Haberler Yazarlar Selda Uskan Yaşamayan anlamıyor
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 21 Mayıs 2024

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Yaşamayan anlamıyor

SELDA hanım, 15 yaşında oğlum var. Yatılı okuyor. Tatillerde babaannesinde kalıyor. Ben çalışıyorum ve kız kardeşi bütün vaktimi alıyor zaten. Bu yüzden oğlum yoldan çıktı. Sigara içiyor, kendinden büyük çocuklara takılıyor.
Şimdi 'eve alalım' diyorum, istemiyor.
Daha kötüsü bütün akrabalarım beni suçluyor. İnsanlara dert anlatmaktan içim şişti. Artık dönülmez yollardayız ama... İmza; Serap

BENZERİNİ YAŞADIM
S.U. CEVAP: Bugün mahallemizde insanlar oğlum için "Ne kadar efendi, iyi yürekli düzgün bir genç" diyor. Oysa bir zamanlar o da sorunluydu. Tam tersini yapmış, çocuğumu ilgi ve alakamla boğmuştum. Daha doğrusu boğmuşum! Bunu daha sonra şöyle dediğinde anladım:
"Beni karşıdaki bakkala çırak verecektiniz. Ama siz beni hazır yemeğe alıştırdınız." Gerçekten de kazık kadardı, peynirleri bile birer lokma yapar koyardım dolaba. Hayatı boyunca yatağını toplatmadım. Kocam Nokta dergisindeydi, onu bile giydirip yollardım. Oğlumu düşün artık. Bu gibi durumlarda önemli olan; annenin gücü Serap'cım, eminim sende fazlasıyla var.

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