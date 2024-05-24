Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 1 komiser daha tutuklandı

O BÖLÜM SORULMADI

Müfettiş raporunda ses kayıtlarında herhangi bir oynamanın yapılmadığının tespit edilmesine rağmen müfettişler, Şevket Demircan'a, Serdar Sertçelik'e söylediği "Bize temiz eller operasyonunu sizin ellerinizle başlattığımız haberini verdiler. Oradan pay biç sen. MHP ile ilgili de patlat, geç" dediği konuşmaları ise sorulmadı. Müfettiş raporunda Serdar Sertçelik ile Şevket Demircan'ın yaptığı konuşmalarla ilgili ise sadece devlet memurluğuyla bağdaşmayacak davranış ve konuşmalarla adli görev gereklerine aykırı hareket ettiği değerlendirildiği belirtildi.



Şevket Demircan'ın sıralı amirlerinin bilgisinin olduğunu belirtmesine rağmen müfettişler tarafından ifadesi alınan Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, "Şevket Demircan'ın Serdar Sertçelik ile görüşmeler yaptığını biliyorum ancak içeriklerini tam olarak bilmiyorum. Yaptığı ilk görüşmenin bana ses kaydını Whatsapp üzerinden gönderdiğini hatırlamıyorum. Şevket Demircan'ın Serdar Sertçelik ile yaptığı görüşmeleri kaydettiğini, Sertçelik sosyal medyadan ses kayıtlarını yayınlayınca öğrendim." dedi. Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ise "Ben yardımcım Şevket Demircan'ın Serdar Sertçelik ile yaptığı görüşmeleri sosyal medyaya yansıdığında gördüm" ifadelerini kullandı. PEKİ NASIL KAÇTI?

Sertçelik'in Mahfuz Tatar cinayeti kapsamında şüpheli olarak gözaltına alınacağı gün, 27 Kasım 2023'te, annesine "Pansumana gidiyorum" diyerek, babasını yanına alarak, ambulansla kaçtığı iddia edilmişti. Ancak daha sonra Sertçelik'in ambulansla kaçmadığı ortaya çıktı.

ARKADAŞI YARDIM ETTİ

Sözcü Yazarı İsmail Saymaz'ın haberine göre; Sertçelik, arkadaşı Adem Kaçan'ın yardımıyla evinden kaçmış. Kaçan, Covid izniyle cezaevinden tahliye edilmiş ve izin bitiminde geri dönmemiş. Yani, o da kaçakmış. Sertçelik, firar edebilmek için kendisi de firari olan Kaçan'dan yardım almış. Kaçan'ın Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde şunları söylediği ortaya çıktı: "27 Kasım'da Serdar beni aradı. Onu almamı istedi. Babasıyla birlikte aldım. Eryaman Center'e getirdim, Şeker Mahallesi'nde indirdim. Bacağında sadece alçı vardı. Kelepçe yoktu. Kaçacağı aklıma gelmemiştir. Ameliyat olup ifadesini verdikten sonra temizlendiğini bana söylemiştir." Sertçelik'in evinden yalnızca 15 kilometre uzağa bırakıldığı da belirlendi. Bir iki gün Ankara'da kalan Sertçelik, hakkında Kaçan; "Aynı akşam 7-8 civarı buluştuk. Kendisinden 329 bin milyar (bin TL) alacağım vardır. Bana parayı birkaç gün sonra vereceğini söyledi. 'Tamam' dedim. Bir iki gün sonra buluştum. 50 bin TL aldım. Taksiyle gelmişti. Ayağında alçı ve kelepçe yoktu. Cezam nedeniyle firar durumdaydım. Parayı kendi işlerim ve avukata vermek için istemiştim. Bir daha görüşmedim. Zaten cezaevine girdim. Kayırmak amaçlı hareket etmedim. Kaçak olduğunu bilmiyordum." dedi.

SERTÇELİK OPERASYON ARACINA DÖNÜŞTÜ

Durumu değerlendiren Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Serdar Sertçelik'in FETÖ ve CIA'nın kontrolünde Türkiye'ye yönelik bir operasyon aracına dönüştüğünü ifade etti. Selvi, Serdar Sertçelik yurt dışına çıkarıldıktan sonra ilk operasyonunu uygulamaya konduğunu da belirtti. Selvi, hedefin AK Parti'de bir iç savaş çıkarmak olduğunu ve böylece İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı harcamak için düğmeye basıldığını da söyledi. Selvi'nin yazısında dikkat çeken ilgili bölümde şu ifadeler yer alıyordu: AK PARTİ VE ERDOĞAN HEDEF ALINDI

Önüne konulan yazılı metni okuyarak AK Parti'nin önemli isimleri Bekir Bozdağ, Abdulhamid Gül, Fahrettin Koca ve Süleyman Soylu'nun isimlerini vermesi için polis müdürlerinin kendisine telkinde bulunduğunu iddia etti. Burada kritik isim ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'dı. Hasan Doğan demek Erdoğan demekti. Erdoğan'a, "Burada asıl hedef sizsiniz. Çetelerle mücadele ediyoruz denilerek AK Parti ve siz hedef alınıyorsunuz" mesajı verilmek istendi.