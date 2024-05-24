Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 1 komiser daha tutuklandı

GELİŞMELER AYHAN BORA KAPLAN'A YARADI
Bu gelişmelerin en çok Ayhan Bora Kaplan'a yaradığını ifade eden Selvi, "Gizli tanıklar ifadelerini geri çekti. Müştekilerden vazgeçenler oldu. Ayhan Bora Kaplan'ı yurt dışına kaçmak üzereyken Esenboğa Havaalanı'nda yakalayan polis şefleri ise medya tarafından bilinçli bir şekilde linç edildi. Neredeyse mafya liderini neden yakaladınız diye sorguya çekilmedikleri kaldı. Sonuç itibarıyla bu durumda Ayhan Bora Kaplan'ın morali tavan yaptı. Özgüveni yerine geldi. Öyle ki, hâkime "Bir tanem" diyecek seviyeye ulaştı." yorumunda bulundu.
Hürriyet yazarı Nedim Şener de müfettişlerin MHP ile ilgili konuyu hiç gündeme getirmemiş olmalarına dikkat çekerek, firari gazeteci Erk Acarer ve FETÖ'cü Cevheri Güven'in olaydaki yerini yorumladı.
Şener, "Soruşturmanın başından itibaren kumpasın içinde olan FETÖ'cüler bile "Hükümete darbe yok" diyerek gündem belirliyorlar. Bunların başını ise Deniz Baykal'a kaset kumpasının parçası firari FETÖ'cü Cevheri Güven ile Alman istihbaratına sığınmış Erk Acarer bulunuyor. Hatta suç örgütü lideri Bora Kaplan da yargılandığı mahkemede "Hükümete darbe yok" demiş, FETÖ'cü Güven de gülücüklerle bunu paylaşıyor." diyerek duruma dikkat çekti.
KAPLAN'IN İFADESİNİ FETÖ'CÜYE YOLLADI
Olayın FETÖVARİ bir kumpas olduğuna vurgu yapan Şener, yazısında Engin Dinç'in, Trabzon İstihbarat Şube Müdürü iken tanıdığı, 2013'te İstihbarat Daire Başkanı olduğunda Siber Şube'ye getirdiği, sonrasında Mamak İlçe Emniyeti'ne sürülmesine rağmen, 1 Ağustos 2023'te Ankara İl Emniyet Müdürü olduktan sonra Narkotik Şube'ye geçirdiği, şimdi tutuklu olan Serkan Dinçer isimli polisin 7 Eylül'de gözaltına alınan Bora Kaplan'ın ifadesini ve dosyasını neredeyse mürekkebi kurumadan 20 Eylül 2023'te e-posta üzerinden FETÖ'cü Cevheri Güven'e yolladığını da hatırlattı.