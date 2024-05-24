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Hatay'da feci kaza: 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü

Son dakika haberi! Hatay'ın Kumlu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi morga götürüldü.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 21:54 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 22:05
Hatay’da feci kaza: 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi öldü

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Hatay'ın Kumlu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI
Reyhan-Kırıkhan kara yolunun Kumlu Kavşağı'nda, İsa Şahinoğlu'nun kullandığı KKTC plakalı otomobil ile İbrahim Hayik idaresindeki 31 AEF 356 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobillerdeki İsa Şahinoğlu, yabancı uyruklu Abdulrahman Hyia, Yaman Hayik, Cumane Hayik ve Reyan Hayik yaşamını yitirdi.

Yaralanan diğer sürücü İbrahim Hayik ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi hastaneye kaldırıldı.

Yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi morga götürüldü.

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