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Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 24 Eylül 2024

Ya diğer sabiler?

SELDA Hanım, Narin ve Sıla bebek olayı hayatımızı altüst etti.
Ama kendi kendimize konuşuyoruz. Oysa her gün sokaklara çıkıp haykırmamız gerekmez mi? Lütfen basın olarak öncülük yapın. Mesela bir ekip oluşturalım, bu caniler köyünün çocuklarını kontrol edelim.
Veya bunun gibi bir şey.
Rumuz; Narinimiz

AİLE BAKANLIĞI EL KOYDU
S.U.CEVAP; Sevgili okurum aynen dediğiniz gibi oldu ve devlet şu kararı aldı;
'Soruşturma bitse bile, kapsamlı bir ekiple köyün çocuklarına psiko-sosyal destek verilecektir!' Yani yok öyle, "Kız bizim ister severiz ister döveriz, devlet de devletliğini bilsin az ötede dursun" demeler... Bilmeyen öğrensin;
1989 yılında kabul ettiğimiz yasaya göre;
'Ana–babası tarafından zihinsel, ruhsal ve ahlaki kötülüğe maruz bırakılan çocuk derhal korunmaya alınır!' Bu arada yıllarca yazdım dostlar; tacize uğrayan ve bunu anlatamayan evlatlarımız için bir ALO hattı oluşturulsa... Çocuk o numarayı aradığında karşısına örneğin Oktay Kaynarca gibi güvenilir bir ünlü çıksa ve dese ki, "Canımın içi sadece ben duyacağım rahatlıkla anlatabilirsin." Kim bilir belki bir gün hayata geçer.

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