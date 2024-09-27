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Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 27 Eylül 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Ünlü olamayanların öfkesi

SELDA Hanım, ben bir ses sanatçısıyım. Mekana daha çok erkek müşterim gelir.
Kadınlar zaten gelmesin, yanındaki erkeğin beni beğenmesine delirip olay çıkarıyorlar. Bunları, Dilan Tatlıses'in uçakta uğradığı taciz üzerine yazıyorum.
Siz dahil herkes kızı suçladı. Bir kere kabul edin, bazı meslek grupları yaptığı işi beğenmiyor ve acısını çevresinden çıkarıyor! Belli ki o hostes hanım da 'artist veya şarkıcı olup, herkesi küçümsemek' hevesiyle büyümüş.
Ama ne yazık ki uçaklarda servis yapan 'garson' olmuş. Peki bu kompleksi neden Dilan çekiyor? Ben de köşe yazarı olmak istedim, şimdi size hakaretler mi edeyim? Rumuz; Şah-Meran

O AÇIDAN HAKLISIN
S.U CEVAP; Yazdıklarını okurken bir an geçmişe gittim Meran'cım.
Reklam filmlerinde oynayan popüler bir öğrenciydim... Yalnız benim 'rakipler' biraz tuhafmış; artist olmak isteyip de olamayan magazinci kızlar! Bunlar ısrarla bizlerin güzel ve salak, kendilerinin de akıllı ve kültürlü olduklarına inanmışlardı.
Sonrasında ben akademi okuyup mesleğimi seçtim. Onlar da topyekun estetik ameliyatına koştular. Şimdi mi? Hepimiz yaşlandık be Meran, akıllımız da güzelimiz de...

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