Selda Uskan

SELDA hanım, "Millet derdine düşmüş senin tuzun kuru" diyeceksiniz ama sabır da bir yere kadar. Abla özetle biz Türk halkı ÜNLÜLERDEN BIKTIK! Hele de o 2. sınıf şöhretler... Son örnek Tatlıses'in kızı Dilan. Meydanlara çıkıp bağırasım var; Yahu siz kimsiniz, değeriniz nereden geliyor, insanları aşağılama hakkını size kim veriyor? Bir kaybolun ya! Bunları televizyonlara çıkaranlar da kabahatli Selda abla... Konu mu bulamıyorlar, yoksa hepimizi magazin manyağı mı sanıyorlar? İbrahim Tatlıses'i zaten sevmem, çocukları ayrı sevimsiz ama top yekun her dakka ekranlardalar.

Rumuz; Hostes Rüya



SİNİRLERİN BOZULMUŞ

S.U.CEVAP; Rüya'cım haklısın ama olayı tüm ünlülerimize atfetmen biraz abartı gibi sanki. Hatırlatırım çoğu insanımız da yıllardır gönül verdiği o değerli sanatçıları görmek için filmlerine, konserlerine koşuyorlar.

Bu arada küçük bir not; Tatlıses'i ben de sevmem, çocuklarını da tanımam.

Ama bir tek İdo'yu hariç tutarım. Çünkü küçüklüğünü bilirim, annesi Derya tarafından nasıl güzel bir delikanlı olarak yetiştirildiğine şahidim.