Selda Uskan

SELDA abla, 17 yaşındayım annem üvey babamla 4 yıldır evli.

Zaten bu adamla sevgili olduğu için babam boşadı annem de mecburen evlendi. Böylece iki üvey kardeşim oldu. Biri benden büyük ama zihinsel engelli kız.

Erkek olan da tam tersi üstün zeka ama bana sorsanız esas çatlak o... Hayatım son bir yıldır kabusa döndü. Kız bakkal çırağı ile uygunsuz yakalanıyor üvey babam ve annem beni suçluyor.

Sözüm ona beni örnek alıyormuş, sevgilimle artık beni ne vaziyette görüyorsa(!) aynısını uyguluyormuş! Oysa biz erkek arkadaşımla seviyeli bir birliktelik yaşıyoruz, birbirimize saygımız var çünkü. Erkek kardeş ise tamamen manyak, bana abilik havaları atıp, erkek arkadaşımın yolunu kesiyor. Galiba o da bana aşık... Fikrinizi almak istedim. İyi ki varsınız... Rumuz; Zarife

SORUN ANNENDE

S.U.CEVAP; Neden senin yanında değil acaba? Akıllara tek şey geliyor; "İlk kocamı bu adamla aldattım adım çıktı.

Şimdi bırakırsam, çocuğumla beni kim alır?" Önce, sözü dinlenen bir aile büyüğünün olaya el koyması için harekete geç.

Olaylar çıkmaza girerse Aile ve sosyal Hizmetler'e başvur, tamam mı evlatçığım.