PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Üvey kardeşlerim manyak

Üvey kardeşlerim manyak

Selda Uskan

SELDA USKAN

Tüm Yazıları
Eklenme Tarih 30 Kasım 2024

SELDA abla, 17 yaşındayım annem üvey babamla 4 yıldır evli.
Zaten bu adamla sevgili olduğu için babam boşadı annem de mecburen evlendi. Böylece iki üvey kardeşim oldu. Biri benden büyük ama zihinsel engelli kız.
Erkek olan da tam tersi üstün zeka ama bana sorsanız esas çatlak o... Hayatım son bir yıldır kabusa döndü. Kız bakkal çırağı ile uygunsuz yakalanıyor üvey babam ve annem beni suçluyor.
Sözüm ona beni örnek alıyormuş, sevgilimle artık beni ne vaziyette görüyorsa(!) aynısını uyguluyormuş! Oysa biz erkek arkadaşımla seviyeli bir birliktelik yaşıyoruz, birbirimize saygımız var çünkü. Erkek kardeş ise tamamen manyak, bana abilik havaları atıp, erkek arkadaşımın yolunu kesiyor. Galiba o da bana aşık... Fikrinizi almak istedim. İyi ki varsınız... Rumuz; Zarife

SORUN ANNENDE
S.U.CEVAP; Neden senin yanında değil acaba? Akıllara tek şey geliyor; "İlk kocamı bu adamla aldattım adım çıktı.
Şimdi bırakırsam, çocuğumla beni kim alır?" Önce, sözü dinlenen bir aile büyüğünün olaya el koyması için harekete geç.
Olaylar çıkmaza girerse Aile ve sosyal Hizmetler'e başvur, tamam mı evlatçığım.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Aramızda yaş farkı var 29 Kasım 2024, Cuma Gelinimiz ekonomi bakanı! 28 Kasım 2024, Perşembe Düm düm teke, Müjgan 27 Kasım 2024, Çarşamba Yaşlı kadın ve genç adam 23 Kasım 2024, Cumartesi
Narin Güran cinayetinde aile meclisi tehdit etmişti! Çoban Ahmet Akgün ilk kez konuştu! Amca yaşananları anlattı
Güran ailesi sorguya çekmişti!
Liverpool fizyoterapistinden Arda Güler’e saygısız hareket! Madridliler tepkili!
Liverpool fizyoterapistinden Arda Güler’e saygısız hareket!
Arda Güler’e su yok! Liverpool - Real Madrid maçında skandal olay
Arda Güler'e su yok!
YPG’yi korku duvarları sardı: Örgüt direktöründen ’Türkiye saldırırsa kaçarız’ itirafı
YPG'yi korku duvarları sardı
UEFA kulüp sıralamaları belli oldu! Dört büyükler kaçıncı sırada?
UEFA kulüp sıralamaları belli oldu!
SON DAKİKA