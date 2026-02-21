Selda Uskan

Selda abla, iki çocuk annesi kadınım. Geçirdiğim kaza sonucu ayağım aksak. Bu yüzden kocam 'Topal karı' diye seslenir. Bu kadarla kalsa iyi, ayrıca her fırsatta dayağını yiyorum. Mesela alt katımdaki kadının sürekli evine tamirat için gidiyor, ben sözünü edince dayak yiyorum. 'Çocuğun sümüğü akmış' diye dövüyor... 'Halı silkelerken eğilip göğüslerimi mahalle bakkalına gösterdiğim (!) için' dövüyor... Özellikle kaynanam 'Senin karın bana laf soktu' diyor dayak, 'Evime temizliğe gelmedi, yorgunluktan öldüm' diyor dayak, 'Cep telefonuyla adamlarla konuşuyor' diyor dayağın en büyüğü... Selda abla 'boşan' deme, en önce çocuklarımın yüzünü göremem. Zaten şimdiden doldurmuş, oğlum diyor ki, "Babam sana ne yapsa haklı!" En son 'KADES'i indirdim telefonuma, baktım programı silmiş... Ha unuttum, annemlere gitmem de yasak; orada kız kardeşim kocası birlikte yaşıyorlar, beni damattan kıskanıyor. Adama hesap soramıyor, çünkü damat benim kocanın iki misli, yani tırsıyor. Ama dönüp beni dövüyor. Abla bu hayat böyle nasıl geçecek? Rumuz; Şehnaz Tango

S.U. Cevap; En doğrusu yasal yollara başvurmak...