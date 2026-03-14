HİZBULLAH İSRAİL'İN KUZEYİNİ VURDU

ABD-İsrail koalisyonu ile İran arasındaki çatışma, 28 Şubat'ta başlayan yoğun hava ve füze saldırılarının ardından 15. gününe girdi.
Taraflar arasında karşılıklı misillemeler hız kesmeden devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABD güçlerininİran'ın petrol ihracatının yüzde 90'ını sağlayan stratejik Hark Adası'ndaki askeri hedefleri tamamen yok ettiğini ve petrol altyapısının da vurulabileceği uyarısında bulundu. İran tarafı ise İsrail'in Tel Aviv, Hayfa ve Negev bölgelerine balistik füze saldırıları düzenlemeye devam ederken, Tahran'da patlamalar ve siren sesleri eksik olmuyor.
Hizbullah'ın Telegram hesabından ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, İsrail'in çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlendiği belirtildi.
İsrail'in kuzeyindeki Nahariye kentinin doğusunda yer alan Ga'aton'da İsrail ordusunun 146. Tümen Karargahı'nın roketlerle hedef alındığı aktarıldı.
İsrail'in kuzeyindeki Goren, Admit, Hanita, Şilomi ve Liman yerleşim birimlerinin roketlerle hedef alındığı ifade edildi.
Lübnan'ın güneyindeki Taybe bölgesinde de İsrail ordusuna ait araçların ve birliklerin topçu ateşiyle hedef alındığı kaydedildi.
İsrail'in Hayfa kentindeki bir merkezin de insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı belirtildi.
Lübnan'ın İsrail sınırındaki Akabet Rabb Selasin bölgesinde konuşlu İsrail birliklerinin de 2 kez roket saldırısıyla hedef alındığı aktarıldı.
Lübnan’ın güneyindeki El-Hazzan Tepesi’nde konuşlu İsrail askerlerine roket saldırısı düzenlendiği, Taybe beldesinde ise bir İsrail tankının füzeyle hedef alındığı bildirildi.
İsrail ordusunun saldırdığı Lübnan'ın güneyindeki Hıyam beldesinde bulunan Hamamis Tepesi'nde İsrail ordusu birliklerine çok sayıda roket fırlatıldığı, beldedeki hapishane çevresinde konuşlu İsrail askerlerinin de hedef alındığı belirtildi.
Lübnan'ın güneyindeki Şarkiyye beldesinde İsrail ordusuna ait bir helikopterin düşürüldüğü iddia edildi.
İsrail-Lübnan sınırındaki Adise beldesinde bulunan Avida Tepesi'ne yönelen İsrail askeri birliğinin hedef alındığı kaydedildi.
Yemen’deki Husilerin (Ensarullah Hareketi) Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti, İran’a destek verme kararı alındığını ve savaşa katılmalarının "sadece zaman meselesi" olduğunu söyledi.
Buhayti, Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna yaptığı açıklamada, "Yemen’de İran’ın yanında durma kararı alındı." ifadelerini kullandı.
Ayrıntı vermeyen Buhayti, “Durumu izliyoruz, parmaklarımız tetikte. Yemen’in savaşa katılımı sadece zaman meselesidir." dedi. Bölge ülkelerine çağrıda bulunan Buhayti,"Bölgedeki herkes ABD saldırılarını kınamalı ve bu çatışmada İran’ın yanında durmalıdır." diye konuştu.
Buhayti, "Bugünkü hedef yalnızca İran değil, tüm Arap ve İslam ülkeleridir." ifadesini kullanarak, "Bize dayatılan bu savaşı kendi şartlarımızı dikte etmek için sürdürmeliyiz." dedi.
Katar Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin dört balistik füze ve İran’dan gelen bir dizi insansız hava aracı saldırısına maruz kaldığı, ancak hava savunma sistemlerinin tüm saldırıları başarıyla püskürttüğü belirtildi.
Açıklamada, saldırıda kullanılan İHA’ların sayısına değinilmedi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ise ülkenin El-Harec bölgesine doğru fırlatılan 6 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellenip imha edildiğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin "buradan petrol tedarik eden ülkeler tarafından" sağlanması gerektiğini belirtti.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünya petrolünün önemli bir payının taşındığı Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin nasıl sağlanması gerektiğine dair görüşlerini paylaştı.
Paylaşımında ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına değinen Trump, "ABD, İran'ı hem askeri ve ekonomik açıdan hem de diğer her bakımdan yenilgiye uğratmış ve tamamen darmadağın etmiştir." iddiasında bulundu.Trump, "Hürmüz Boğazı üzerinden petrol tedarik eden ülkeler bu geçidin güvenliğini sağlamalıdır." yorumunu yaparak, ABD'nin de bu ülkelere büyük ölçüde yardım edeceğini belirtti.
"ABD ayrıca, her şeyin hızlı, sorunsuz ve iyi bir şekilde ilerlemesi adına söz konusu ülkelerle koordinasyon içinde çalışacaktır." ifadesini kullanan Trump, bu sürecin başından itibaren bir ekip çalışması şeklinde olması gerektiğini ancak bundan sonra "öyle olacağını" vurguladı. ABD Başkanı, bu yönde ortaya konacak çabanın dünyayı "uyum, güvenlik ve kalıcı barış paydasında bir araya getireceği" görüşüne yer verdi.
ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.
ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada "ABD İran'ı hem askeri hem ekonomik hem de her açıdan mağlup etmiş ve tamamen paramparça etmiştir. Ancak Hürmüz Boğazı üzerinden petrol alan dünya ülkeleri bu geçidin güvenliğini üstlenmelidir ve biz de onlara yardım edeceğiz! HEM DE ÇOK.ABD, her şeyin hızlı, sorunsuz ve iyi gitmesi için bu ülkelerle koordinasyon içinde olacaktır. Bu her zaman bir ekip çalışması olmalıydı ve artık öyle olacak. Bu, dünyayı Uyum, Güvenlik ve Ebedi Barışa doğru bir araya getirecektir!"ifadelerine yer verdi.
Uluslararası haber ajansı Reuters’ın aktardığına göre, ABD ve İran yetkilileri, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla önerilen ateşkes görüşmesini kabul etmedi.
Tarafların çözüm ve müzakere şartları konusunda anlaşmazlıklarını sürdürdüğü belirtilirken, bu durumun bölgede süren gerilimin devam etmesine neden olduğu ifade edildi.
Reuters haberinde, “ABD ve İran ateşkes görüşmesini reddetti” ifadelerine yer verildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 53 artarak 826'ya, yaralı sayısı ise 2 bin 9'a yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan medyasında yer alan, Suudi Arabistan'daki bir üste 5 tanker uçağının İran tarafından vurulduğuna dair haberlerin doğru olmadığını belirtti.
Trump, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD ordusuna ait, havada yakıt ikmali için kullanılan 5 tanker uçağının Tahran yönetiminin attığı füzelerle vurulduğu iddialarını yalanladı.
ABD Başkanı, açıklamasında, "Suudi Arabistan'daki bir havalimanında vurulduğu ve artık kullanılamaz hale geldiği iddia edilen 5 tanker uçağı hakkında yine sahte haber medyası tarafından kasıtlı olarak atılan yanıltıcı bir manşet." ifadesini kullandı.
Söz konusu üssün "gerçekte birkaç gün önce vurulduğunu" belirten Trump, ancak tanker uçaklarının "darbe almadığını" veya "imha edilmediğini", 5 uçaktan 4'ünde "neredeyse hiç hasar bulunmadığını" ileri sürdü.
Trump, sadece bir uçağın "biraz daha fazla hasar aldığını" ancak kısa süre içinde havada olacağını ifade ederek, New York Times, Wall Street Journal ile diğer bazı gazetelerde bu yönde çıkan haberleri yalanladı, bu basın organlarının, ABD'nin İran'a karşı "savaşı kaybetmesini istediklerini" savundu.
Wall Street Journal'ın ismi açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, son günlerde İran'ın Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırılarında ABD'ye ait 5 yakıt ikmal uçağının yerdeyken vurulduğu ifade edilmişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'a yönelik operasyon kapsamında görev yapan 2 KC-135 yakıt ikmal uçağından birinin Irak'ın batısında düştüğü ve uçakta bulunan 6 mürettebatın hayatını kaybettiği kaydedilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'na ABD ile birlikte başka ülkelerin de savaş gemileri göndereceğini iddia etti ve Truth Social hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Birçok ülke, özellikle de Hürmüz Boğazı’nı kapatma girişiminden etkilenenler, boğazı açık ve güvenli tutmak için Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte savaş gemileri gönderecek.
Biz zaten İran’ın askeri kapasitesinin yüzde 100’ünü yok ettik. Ancak ne kadar ağır yenilmiş olurlarsa olsunlar, bu su yolunun herhangi bir yerine bir-iki drone göndermek, bir mayın bırakmak ya da kısa menzilli bir füze fırlatmak onlar için hâlâ kolay.
Umarım Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve bu yapay kısıtlamadan etkilenen diğer ülkeler de bölgeye gemiler gönderir; böylece tamamen başı kesilmiş bir ulus tarafından oluşturulan Hürmüz Boğazı tehdidi ortadan kalkar.
Bu arada Amerika Birleşik Devletleri kıyı şeridini yoğun şekilde bombalamaya devam edecek ve İran’a ait tekneleri ile gemileri sürekli olarak denizin dibine gönderecek.
Bir şekilde, çok yakında Hürmüz Boğazı’nı AÇIK, GÜVENLİ ve ÖZGÜR hâle getireceğiz!
Başkan Donald J. Trump."
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Umman Körfezi kıyısındaki devasa petrol merkezi Füceyre (Fujairah), bugün birden fazla İHA ile hedef alındı. Sektör kaynakları, limandaki en az iki dev ham petrol depolama tankının doğrudan isabetle alev aldığını bildirdi.
Saldırı sonrası güvenlik gerekçesiyle limandaki tüm petrol yükleme ve yakıt ikmal (bunkering) işlemleri geçici olarak askıya alındı. Füceyre, Hürmüz Boğazı'nı baypas eden tek çıkış noktası olduğu için bu duraklama küresel enerji piyasalarında şok etkisi yarattı.
BAE yetkilileri, füzelerin ve İHA'ların çoğunun hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini, yangınların ise "engellenen İHA'lardan düşen parçalar" nedeniyle çıktığını savunuyor.
İran Devrim Muhafızları (IRGC), BAE'deki limanları, rıhtımları ve ABD askeri tesislerinin bulunduğu noktaları "meşru hedef" ilan etti.
Bahreyn, İran'dan şu ana kadar atılan 124 füze ile 203 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bahreyn ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran'dan ülkeye atılan füze ve İHA'lara ilişkin bilgi verdi.
Şu ana kadar Bahreyn'i hedef alan 124 füze ve 203 İHA saldırısının engellendiği belirtilen açıklamada, balistik füze ve İHA'larla siviller ile özel mülkleri hedef alan saldırıların uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğu ifade edildi.
Söz konusu saldırıların aynı zamanda bölgesel barış ve güvenliği doğrudan tehdit ettiği vurgulandı.
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerinde bulunan Hardali Köprüsü'nü hedef aldığı bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Litani Nehri üzerindeki Hardali Köprüsü’ne hava saldırısı düzenledi.
Saldırı sonucu Nebatiye vilayeti ile Mercayun'u birbirine bağlayan yolun ulaşıma kapandığı ve geçişin son derece tehlikeli hale geldiği belirtildi.
Yetkililer, yolu yeniden ulaşıma açmak ve hasarı gidermek için temasların sürdüğünü ancak çalışmaların zaman alabileceğini ifade etti.
İsrail ordusu, 13 Mart'ta Litani Nehri'nin üzerinde, ülkenin kuzeyi ile güneyi arasındaki geçişler için büyük öneme sahip Zerariyye Köprüsü'nü hedef almıştı.
Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki halkı zorla yerinden ederken bölgede işgali genişletecek bir saldırı için hazırlık yapıyor.
The New York Times (NYT), Bahreyn'deki ABD yapımı fırlatıcıdan İran'a füze ateşlendiğini öne sürdü.
NYT'nin haberinde, gazete tarafından teyit edilen videoda Bahreyn'deki ABD yapımı fırlatıcıdan İran'a doğru balistik füzelerin ateşlendiğinin görüldüğü bildirildi.
Haberde, sosyal medyada paylaşılan görüntünün ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana bir Basra Körfezi ülkesinden İran'a yönelik ilk teyit edilmiş saldırı olarak kayda geçtiği belirtildi.
Sosyal medyada 7 Mart'ta paylaşılan videonun gazete tarafından Bahreyn'in kuzeyindeki yerleşim bölgesi ile havalimanının yakınlarında çekildiğinin doğrulandığı kaydedilen haberde, fırlatılan iki füzenin deniz üzerinden kuzeydoğuya, İran yönüne doğru ilerlediğinin görüldüğü iddia edildi.
ABD Hava Kuvvetlerinde görev yapmış ulusal güvenlik analisti Wes Bryant ve Oslo Üniversitesinden füze uzmanı Fabian Hoffmann, videoda görüntülenen fırlatıcının ABD yapımı M142 HIMARS kamyonu olduğunu savundu.
Görüntüden füzeleri ABD ordusunun mu yoksa Bahreyn ordusunun mu ateşlediğinin anlaşılamadığı kaydedilen haberde, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) yakın zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımda HIMARS fırlatıcısının fotoğraflarına ve bu silahların "İran rejimine karşı mücadelede rakipsiz bir derin vuruş kabiliyeti sağladığı" ifadesine yer verildiği belirtildi.
Bahreyn hükümeti, gazeteye yaptığı açıklamada, ordunun "hiçbir saldırı operasyonuna katılmadığını" ifade ederek, söz konusu videoda Bahreyn'deki ABD operasyonlarının gösterilip gösterilmediğine ilişkin soruya ise yanıt vermedi.
Pentagon sözcüsü de konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.
İran ordusu, İsrail'in askeri istihbarat birimi Aman, 8200 siber operasyon ve veri işleme birimi ile bazı hava üslerini insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıkladı.
İran ordusundan saldırılara dair açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Sevgili İran'ımızın cesur ve şehit komutanları anısına, bu sabah işgal altındaki topraklarda bulunan Aman İstihbarat Teşkilatı, 8200 siber operasyon ve veri işleme birimi ve işgalci rejimin bir dizi savaşçısının toplanma yeri, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu tarafından İHA saldırılarıyla hedef alındı."
Saldırıların devam edeceği ve "düşmanlardan İran vatandaşlarına karşı işledikleri suçların intikamının alınacağı" belirtildi.
İran ABD'nin dev uçak gemisini vurduklarını bildirdi. Lincolc Abraham uçak gemisinn bölgeden çekildiği iddia edildi.
Hamas, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Tahran'ın da misillemelerinin ardından bölgede tırmanan gerilime ilişkin, bölge ülkelerine “saldırıların durdurulması için işbirliği yapma”, İran’a ise “komşu ülkeleri hedef almama” çağrısında bulundu.
Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, bölgede süren savaşın büyük kaygıyla takip edildiği belirtilerek, ABD-İsrail saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiği, ayrıca bölge ve dünya güvenliği ile barışını tehdit ettiği ifade edildi.
Açıklamada, İran’ın söz konusu saldırılara karşı uluslararası teamül ve hukuk çerçevesinde mevcut tüm imkanlarla karşılık verme hakkı bulunduğu vurgulandı.
Hamas,“İslam ümmetinin ve bölgenin çıkarının bu savaşın durdurulmasında”olduğunu belirterek, tüm devletler ve uluslararası kuruluşlara çatışmaların derhal sona erdirilmesi için çalışma çağrısı yaptı.
Açıklamada, İran’a komşu ülkelerin hedef alınmaması istenirken, bölge ülkelerine de “ABD-İsrail saldırganlığını durdurmak için ortak hareket etme”çağrısında bulunuldu.
İran'ın, Suudi Arabistan'da bulunan Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırılarında ABD Hava Kuvvetlerine ait 5 yakıt ikmal uçağının hasar gördüğü iddia edildi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismi açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, son günlerde İran'ın Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırılarında ABD'ye ait 5 yakıt ikmal uçağı yerdeyken vuruldu.
Saldırılarda can kaybı yaşanmadığını aktaran yetkililer, uçakların tamamen imha edilmediğini ancak hasar gördüğünü ve onarım çalışmalarının sürdüğünü öne sürdü.
Haberde, söz konusu gelişmenin ardından, ABD Hava Kuvvetlerine ait hasar gören ya da imha edilen yakıt ikmal uçağı sayısının yediye yükseldiği ileri sürüldü.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, İran'a yönelik operasyon kapsamında görev yapan iki KC-135 yakıt ikmal uçağından birinin Irak'ın batısında düştüğü ve uçakta bulunan 6 mürettebatın hayatını kaybettiği kaydedilmişti.
İran ABD üslerine ev sahipliği yapan bölge ülkelerine yönelik misillemelerini sürdürürken, bu kez Irak’ın başkenti Bağdat yeni bir saldırının hedefi oldu.
Irak basınının hükümet yetkililerine dayandırdığı haberlere göre; ülkenin başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesinde bulunan helikopter pistine füze isabet etti.
Saldırının ardından yangın çıktığı belirtilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde büyükelçilik yerleşkesinden alevler ve dumanların yükseldiği görüldü.
ABD Bağdat Büyükelçiliği’nden henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi. ABD’nin yurt dışındaki en büyük diplomatik misyonlarından biri olarak bilinen ABD Bağdat Büyükelçiliği, daha önce de füze ve insansız hava aracı saldırılarının hedefi olmuştu.
Fars Haber Ajansı, ABD'nin İran'ın Hark Adası'na yönelik saldırılarında petrol altyapısının zarar görmediğini belirtti.
Ajans, ABD'nin hava saldırılarına hedef olan Hark Adası'ndaki son durumu aktardı.
15'TEN FAZLA SES DUYULDU
ABD'nin saldırılarının ardından 15'ten fazla patlama sesi duyulan adada, petrol altyapısının zarar görmediği kaydedildi.
Söz konusu saldırılarda, İran Ordusu'na ait hava savunma sistemine, Cevşen Deniz Üssü'ne, havaalanı kontrol kulesine ve kıta sahanlığı helikopter hangarına zarar verilmeye çalışıldığı ifade edildi.
Yoğun dumanın gözlemlendiği Hark Adası'nda, hava savunma sisteminin birkaç saat sonra faaliyete geçtiği bildirildi.
ABD’nin İran’ın Hark Adası’na gerçekleştirdiği saldırı ve adadaki petrol altyapısını yok etme tehdidine İran’dan sert yanıt geldi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı’ndan yapılan açıklamada, İran'ın petrol altyapısına saldırılması durumunda, "ABD’nin hisse sahibi olduğu veya ABD ile işbirliği bulunan şirketlere ait bölgedeki tüm petrol ve enerji altyapısının yok edileceği ve bunların küle dönüştürüleceği"uyarısında bulunuldu.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını belirterek, buradaki "tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" savundu.
Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Orta Doğu tarihinin en şiddetli hava saldırılarından birini gerçekleştirdiğini ileri süren Trump, "İran'ın en değerlisi olan Hark Adası’ndaki tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini"iddia etti.
HÜRMÜZ UYARISI
Trump, adadaki petrol altyapısına saldırılmamasını tercih ettiğini ancak Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale edilirse bu kararını yeniden değerlendireceğini kaydetti.