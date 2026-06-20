Selda Uskan

Selda hanım 65 yaşında emekli öğretmenim. İki evlilik yaptım, çok istememe rağmen çocuğum olmadı. Hele bir kız çocuğu için neler vermezdim?

Hala da nerde görsem yüreğim sızlar... dı, taa ki emekli olup Müge Anlı izlemeye başlayana kadar!

Tahmin ettiniz Selda hanım, programa katılan 'ana-babayı reddedip tehlikeli adamlara kaçan' ve ardından o ana-babayı yalvartan kızlardan söz ediyorum!

Ve artık şöyle düşünüyorum, Allah benim gibi "Evlat" diye dövünenlere ders olsun diye mi karşımıza çıkarıyor? Şu an izlediğim 19 yaşındaki kız mesela göz göre göre uçuruma gidiyor ve onca insan hiçbir şey yapamıyor! Büyük konuşmayayım ama bu benim kızım olaydı, vallahi eğitimciliğimi filan bırakır, kameraların önünde saçını başını yolardım!

Rumuz; Çalıkuşu 59 ŞÖYLE DÜŞÜNELİM...

S.U.CEVAP; Acaba biz ana-babalar, çocuklarımıza iyi insan-kötü insan ayrımını öğretirken, '18 yaşın, evlilik için erken olduğunu' yeteri kadar anlatamıyor muyuz, önce bunu sorgulamamız gerekmiyor mu hocam?

PS: Ekrandaki kızın saçını başını yolma arzunuzdan da utanmayınız, ekran karşısında aynısı hepimizin içinden geçti. Adına 'çaresizlik' dedik!