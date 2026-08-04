Sahte ekspertiz raporlarıyla usulsüz vatandaşlık iddiası! 16 ilde operasyon, 72 şüpheli yakalandı, 687 kişi mercek altında
İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda sahte ekspertiz raporlarıyla usulsüz vatandaşlık sağladığı öne sürülen suç örgütüne yönelik 72 şüpheli yakalandı. 7 şirkete kayyum atanırken çok sayıda mal varlığına el konuldu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sahte ekspertiz raporlarıyla usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 90 şüpheliden 72'si yakalandı.
Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri bakanlıklarının koordinasyonuyla suç örgütlerine ve sahtecilik faaliyetlerine karşı mücadelenin tavizsiz sürdürüldüğünü belirtti. Açıklamaya göre operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü.
687 KİŞİYE USULSÜZ VATANDAŞLIK İDDİASI
Soruşturmada, düşük bedelli gayrimenkullerin sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterildiği ve muvazaalı satış işlemleri üzerinden yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırıldığı tespit edildiği bildirildi. Açıklamaya göre bu yöntemle 687 kişinin vatandaşlık kazandığı, ülkeye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın sisteme sokulmadığı ve gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu belirlendi.
VATANDAŞLIKLARI İPTAL EDİLECEK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu yöntemle vatandaşlık kazandığı değerlendirilen kişilerin Türk vatandaşlıklarının iptaline yönelik çalışmaların da başlatıldığını duyurdu.
ŞİRKETLERE KAYYUM, MAL VARLIKLARINA EL KOYMA
Soruşturma kapsamında 7 şirkete el konularak kayyum atandı. Ayrıca 1.045 gayrimenkule, Bodrum'daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yata ve 10 banka hesabına el koyma kararı uygulandı.
Adalet Bakanı Gürlek, operasyonu yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünü ve süreçte görev alan kamu görevlilerini tebrik ederek, "Devletimizi zarara uğratan, vatandaşlık hukukunu istismar eden ve haksız kazanç sağlayan yapılara karşı hukukun bütün imkânları kararlılıkla kullanılacaktır." ifadelerini kullandı.