Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sahte ekspertiz raporlarıyla usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı kazandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 90 şüpheliden 72'si yakalandı. Bakan Gürlek'in sosyal medya paylaşımı (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.) Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri bakanlıklarının koordinasyonuyla suç örgütlerine ve sahtecilik faaliyetlerine karşı mücadelenin tavizsiz sürdürüldüğünü belirtti. Açıklamaya göre operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü.

Şüpheliler yakalandı. 687 KİŞİYE USULSÜZ VATANDAŞLIK İDDİASI Soruşturmada, düşük bedelli gayrimenkullerin sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterildiği ve muvazaalı satış işlemleri üzerinden yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırıldığı tespit edildiği bildirildi. Açıklamaya göre bu yöntemle 687 kişinin vatandaşlık kazandığı, ülkeye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın sisteme sokulmadığı ve gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu belirlendi.