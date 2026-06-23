Selda Uskan

abla, benim sorunumNe dersin bilmem ama şunun farkına vardım;Bir kere ya manken oluyorsun ya oyuncu.Kocanın ise en zengini talip oluyor. Son örneğini dün ekranda gördüm; kızı program sunsun diye çıkartmışlar, Allah affetsin, benim yüzüm yanında taş bebek! Ama şöyle bir farkla Selda abla,Bundan da şu sonuç çıkıyor; yüz şeklin, burnun, kaşın, kirpiğin, (affedersin) memelerin, karnın, kalçan, çarpık bacakların ve tüm yağların düzeltilebiliyor amaSizi eğitiminiz ve kültürünüz de kurtarmıyor, çünkü dediğim gibiAbla beni teselli et, biliyorum sen de kısa boylusun...1.62'nin yetersizliği bazen benim için de sorun olmuştu. Kadıköy'de bir fotoğrafçı,demişti... de ben de sırasıyla grafiker, sabah kuşağı program yapımcısı, senarist, gazeteci olarak hayatımın çaresine bakmıştım.ise sadece zengin kocanın ihanetinden korktuğum içindi Miralay komutanım, yoksa aklı başında erkek boyu-posu önemsemez.