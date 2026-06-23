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Selda Uskan
SELDA USKAN
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Cerrahinin yetmediği tek uzvum!

Eklenme Tarihi 23 Haziran 2026
Selda abla, benim sorunum boyumun 156 cm olması. Ne dersin bilmem ama şunun farkına vardım; Türk kızlarının zengin olması için 180 boyunda olması yeterli... Bir kere ya manken oluyorsun ya oyuncu.

Kocanın ise en zengini talip oluyor. Son örneğini dün ekranda gördüm; kızı program sunsun diye çıkartmışlar, Allah affetsin, benim yüzüm yanında taş bebek! Ama şöyle bir farkla Selda abla, arkadaşın bacak boyu benim toplam boyumdan uzun!
Bundan da şu sonuç çıkıyor; yüz şeklin, burnun, kaşın, kirpiğin, (affedersin) memelerin, karnın, kalçan, çarpık bacakların ve tüm yağların düzeltilebiliyor ama cüce boyunun çaresi yok! Sizi eğitiminiz ve kültürünüz de kurtarmıyor, çünkü dediğim gibi erkekler sadece endama bakıyor! Abla beni teselli et, biliyorum sen de kısa boylusun...

Rumuz; Miray AH MİRAY AH

S.U. CEVAP; 1.62'nin yetersizliği bazen benim için de sorun olmuştu. Kadıköy'de bir fotoğrafçı, "Kızım 20 santim daha uzun olaydın Avrupa podyumları seni bırakmazdı" demişti... de ben de sırasıyla grafiker, sabah kuşağı program yapımcısı, senarist, gazeteci olarak hayatımın çaresine bakmıştım. 'Orta halli aşk evliliklerim' ise sadece zengin kocanın ihanetinden korktuğum içindi Miralay komutanım, yoksa aklı başında erkek boyu-posu önemsemez.

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