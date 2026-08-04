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Galatasaray'dan 2 sürpriz transfer! Okan Buruk'un eli rahatlayacak

+4 yabancı kontenjanında iki boşluğu bulunan Galatasaray, Suudi Arabistan pazarına yöneldi. Sarı-kırmızılılar, Nathan Zeze ve Kader Meite'yi kiralık formülüyle kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı. Böylece Okan Buruk'un stoper ve forvet bölgelerinde eli güçlenecek.

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Galatasaray'dan 2 sürpriz transfer! Okan Buruk'un eli rahatlayacak

Galatasaray, yeni sezon öncesi +4 yabancı kontenjanını genç oyuncularla doldurmak için transfer çalışmalarına hız verdi.

Kadrosunda Renato Nhaga ve Lesley Ugochukwu'yu bulunduran sarı-kırmızılı ekip, kalan iki kontenjanı da 2003 ve sonrası doğumlu isimlerle değerlendirmeyi planlıyor.

Bu doğrultuda rotasını Suudi Arabistan pazarına çeviren yönetim, Nathan Zeze ile Kader Meite'yi gündemine aldı.

Nathan ZezeNathan Zeze
ABDÜLKERİM'E ALTERNATİF

Savunma hattında Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif oluşturacak bir stoper arayan Galatasaray, NEOM forması giyen 21 yaşındaki Fransız savunmacı Nathan Zeze için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Sol ayağını kullanan 2005 doğumlu stoperin, teknik heyetin uzun vadeli planlamasında önemli bir aday olarak görüldüğü ifade edildi.

Kader MeiteKader Meite
YEDEK GOLCÜ OLACAK

Hücum hattında ise Mauro Icardi'nin yerine genç bir santrfor arayışını sürdüren sarı-kırmızılılar, 2007 doğumlu Fildişi Sahilli golcü Kader Meite'yi listeye aldı.

Yönetimin bu transferde de kiralama formülünü değerlendirdiği belirtildi.

Nathan ZezeNathan Zeze
ZEZE'DE MENAJER ENGELİ

Öte yandan Nathan Zeze transferinde Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer nedeniyle süreçte pürüz yaşanıyor. Galatasaray'ın bu ismi aşarak doğrudan kulüp ile bağlantıya geçmesi sıkıntı yarattı.

Galatasaray yönetiminin, söz konusu engeli aşarak transferi doğrudan sonuçlandırmak için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

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