Galatasaray'dan 2 sürpriz transfer! Okan Buruk'un eli rahatlayacak

Galatasaray, yeni sezon öncesi +4 yabancı kontenjanını genç oyuncularla doldurmak için transfer çalışmalarına hız verdi.

Kadrosunda Renato Nhaga ve Lesley Ugochukwu'yu bulunduran sarı-kırmızılı ekip, kalan iki kontenjanı da 2003 ve sonrası doğumlu isimlerle değerlendirmeyi planlıyor.

Bu doğrultuda rotasını Suudi Arabistan pazarına çeviren yönetim, Nathan Zeze ile Kader Meite'yi gündemine aldı.