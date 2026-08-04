Galatasaray'dan 2 sürpriz transfer! Okan Buruk'un eli rahatlayacak
+4 yabancı kontenjanında iki boşluğu bulunan Galatasaray, Suudi Arabistan pazarına yöneldi. Sarı-kırmızılılar, Nathan Zeze ve Kader Meite'yi kiralık formülüyle kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı. Böylece Okan Buruk'un stoper ve forvet bölgelerinde eli güçlenecek.
Galatasaray, yeni sezon öncesi +4 yabancı kontenjanını genç oyuncularla doldurmak için transfer çalışmalarına hız verdi.
Kadrosunda Renato Nhaga ve Lesley Ugochukwu'yu bulunduran sarı-kırmızılı ekip, kalan iki kontenjanı da 2003 ve sonrası doğumlu isimlerle değerlendirmeyi planlıyor.
Bu doğrultuda rotasını Suudi Arabistan pazarına çeviren yönetim, Nathan Zeze ile Kader Meite'yi gündemine aldı.
ABDÜLKERİM'E ALTERNATİF
Savunma hattında Abdülkerim Bardakcı'ya alternatif oluşturacak bir stoper arayan Galatasaray, NEOM forması giyen 21 yaşındaki Fransız savunmacı Nathan Zeze için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Sol ayağını kullanan 2005 doğumlu stoperin, teknik heyetin uzun vadeli planlamasında önemli bir aday olarak görüldüğü ifade edildi.
YEDEK GOLCÜ OLACAK
Hücum hattında ise Mauro Icardi'nin yerine genç bir santrfor arayışını sürdüren sarı-kırmızılılar, 2007 doğumlu Fildişi Sahilli golcü Kader Meite'yi listeye aldı.
Yönetimin bu transferde de kiralama formülünü değerlendirdiği belirtildi.
ZEZE'DE MENAJER ENGELİ
Öte yandan Nathan Zeze transferinde Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer nedeniyle süreçte pürüz yaşanıyor. Galatasaray'ın bu ismi aşarak doğrudan kulüp ile bağlantıya geçmesi sıkıntı yarattı.
Galatasaray yönetiminin, söz konusu engeli aşarak transferi doğrudan sonuçlandırmak için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.