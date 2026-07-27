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Selda Uskan
SELDA USKAN
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Arkadaş kalınır mı?

Eklenme Tarihi 27 Temmuz 2026

Selda abla yıllar önce sana 'ibo' rumuzuyla bir e-posta atmıştım. Demiştim ki; "Abla beni kimse kurtaramaz ama yine de yazayım belki çapkınlıkta mastır yapmış bir abi çıkar da yol gösterir. Abla ben yedek bir sevgili edineyim dedim, nitekim safça birini buldum. Peki kız kim çıksa beğenirsin?

Benim hatunun arkadaşının kız kardeşi! Bir de oturmuş bunlara 'beni' anlatmış; 'Biriyle tanışmışmış, şöyle iyiymişim, şöyle bekarmışım!' Abla bizimkiler benimle tanışmak istiyorlar!" Sen de şöyle cevaplamışsın ablacım; "A be çocuk, aklın kendine yetmezken, sevgili ne mana? Bu tip hevesleri icra etmek için insanda önce taktik yeteneğinin gelişmesi lazım.

Gördüğüm kadarıyla sende zerresi yok!" Şu anda o 'esas hatunla' evli olup, bir kız evlat sahibiyim. Sevgili ise artık karımın en yakın arkadaşı, kızımın da ablası. Bunları niye yazdım; "Sevgilidenarkadaş olmaz" diyenlere kapak olsun diye... Rumuz; ibo-İBO

NE OLUR NE OLMAZ

S.U. cevap; A benim büyümüş, serpilmiş ama akıllanmamış İbo'cum! Lütfen kendine bu kadar çok güvenme. Çünkü bunun eskiyen evliliği var, senin andropoz bunalımların var, var oğlu var... Yani, sen yine de kızı kendinden uzak tut.

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