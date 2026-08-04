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Selda Uskan
SELDA USKAN
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Benimki bildiğiniz gibi değil...

Eklenme Tarihi 04 Ağustos 2026

Selda abla, geçen gün birine demişsin ki "Eşin öfkelendiği zaman olay mahallini terk etme, siniri geçene kadar geç köşeye kuzu kuzu otur." Abla benimkini tanısan inan öyle demezdin. Bir kere eline ne geçerse kafa göz demiyor fırlatıyor. O da yetmiyor, üstüme atlayıp yüzümü gözümü çımcırıyor. Zaten çocukken 'Erkek Fatma' diye çağırırlarmış, mahallede dövmediği oğlan kalmamış.

"Sen ne demeye evlendin?" dersen, aşık oldum abla! Şimdi senden ricam; esas benim karım gibi deliler için ne önereceksin? Yani kriz anında biz fani kocalar ne yapalım, nasıl davranalım?

Rumuz; Köle Ruşen BOKS RİNGİ ÖNERİRİM

S.U. CEVAP; İnsanların durup dururken birbirinin ağzını burnunu neden kırdığını anlamasam da, sizinki gibi enerji eşiği yüksek ilişkilerde fazlalığı atma kabilinden 'boks sporu' çözüm olabilir.

Kişilerin bedenleri üzerinde değil, tavana asılmış kum torbaları üzerinde 'çalışmakta' fayda var. Rivayete göre torbanın üzerine kocanın fotoğrafını yapıştırmak asabi kişiyi daha çabuk rahatlatıyormuş. Şakası bir yana dövüşmeyin arkadaşlar şu ölümlü dünyada.

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