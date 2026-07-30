Selda Uskan

Selda hanım şu hayatta tanıdığım en dobra kadınsın. Ben ise aynı yaştayız ama aklını kullanamayan biriyim. Kocamı yıllar önce kaybettim, sonra bir iki erkekle çıktım ama tenler uymadı. Şimdi de kendimden çokgenç biriyle sosyal medyadanyazışıyorum. Çocuk yurt dışında ve fazlasıyla yakışıklı. Bekar olduğunu tahmin ediyorum, gece yarısı mesajlarıma cevap veriyor. Elbette yaşımı bilmiyor. Fotoğrafım da gençlik dönemimden ve çok güzelim. Ama şöyle sakat bir durum var; Bana ceptelefon numarasını vermiyor! Yakın arkadaşlarım 'Koyduğu fotoğrafınona ait olmadığını' iddia ediyorlar. Bir de takipçilerinin arasında hiç erkek yok, istemiyormuş... Tabii benden başka hiçbir kadınla özel yazışmadığına dair yeminler ediyor... "Yılbaşını ailemle geçirmebahanesiyle geliyorum ama esasseni görmek istiyorum!" dedi en son. Erkek kardeşimin kızı var, gençliğime benziyor, acaba onu mu tanıştırsam kendimmiş gibi! Rumuz; GÜLO

ÇOK İYİ DÜŞÜNMÜŞSÜNÜZ!

S.U. cevap; Elbette şaka yapıyorum Gülden hanım! Ama merak ettiğim, böyle bir eziyeti insan kendine neden reva görür acaba? Bilmez mi; genç flört bizim yaşımızda insanı sadece dert sahibi yapar!