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Sevgilime çağrı

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarihi 8 Mayıs 2025

SELDA ablam en içten saygılarımı sunarım... Senden tek dileğim var, bu mesajı yayınlaman. Kendisi 5 yıllık aşkım. Ve şu anda başka biriyle olmakta. Hiçbir sosyal iletime cevap vermiyor. Ortak arkadaşlarla "Allah belasını versin, geberir inşallah" şeklinde haber yolluyor.
Dahası "Peşimi bıraksın abilerime dövdürürüm" diyormuş. Biliyorum hatam büyük; çünkü kankasından resim istedim! Kız çok güzel ve artistik poz vermiş. Mahallede 'benimki' diye biraz hava attım, bunun kulağına gitmiş. "Peki seninki çirkin mi" dersen; gönül kimi severse güzel o değil midir ablam? Yaşım küçük olabilir ama şimdiden kendisine evlenme teklif ediyorum. Adı; Ş.L. Bizim gibi sevenlerin yanında olduğun sonsuz için teşekkürler... Rumuz; Hakan ÖZÜR...

S.U. CEVAP; Hakancım, bi tanem... Elin kızının ismini çarşaf çarşaf yayınlamamı istiyorsun. Hadi diyelim yaptım. Peki şu 'abiler' mevzu n'olacak? İkimizi dayaktan kim kurtaracak örneğin? Şaka bir yana yerinde olsam bu işten vazgeçerim.
Belli ki yaşın gerçekten küçük.
Ama ne mutlu ki hayat önünde tüm güzelliğiyle duruyor.

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