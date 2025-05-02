Selda Uskan

SELDA ablam akıl danışacağım bir anneannem var bir de siz. 9 yıllık evliyim, 3 oğlum var. Yoksulluk içinde yaşıyoruz. Eşim tembel çalışmıyor. Hırs uğruna evlendim ve hiç sevemedim.

Diğer yanda uzak bir akraba (çocukluk aşkımdı) hala yüreğimi yakmakta. Kendisi 'erkek çocuk istediği için' eşini boşadı. Bana diyor ki, "Hep erkek doğuruyorsun, karım ol beni baba yap!" Kendisi varlıklı, soyunu devam ettirecek veliaht istiyor tabi. Anneannem razı geldi, tarafsız gözle sen ne dersin?

Tabii yine de kader bilir...

Rumuz; Çiçek

ZAVALLI KADER

S.U. CEVAP; Bu gibi durumlarda aramızda en tarafsız olan şu her şeyden sorumlu tuttuğumuz 'kaderimiz!' O da inatla ileriyi bilip asla söylemiyor. Ben esas padişah efendimize taktım. Hareminden bekar cariye bulamıyor mu, senin gibi insanların yoksulluğundan faydalanıyor? Sana önerim, karışma bırak bunun zürriyeti kurusun.

Bu arada sen de korkmuyor musun evladım ya kız doğurursan? Sonra dönüp ardına bi bakıyoruz iyi kötü bir koca vardı, haydaa o da gitti elimizden!!?? Kızlar yapmayın böyle şeyler, akıllı olun lütfen.