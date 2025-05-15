Selda Uskan

SELDA abla, eğitimimi yarım bırakıp kocaya kaçtım. Kendisi üniversite mezunu ve başarılı biri.

İlk zamanlar ilgiliydi ama artık beni görmüyor bile. Hiçbir işe yaramadığımı ima ediyor. Hayata karşı umudum kalmadı.

Rumuz; AYŞE

HEYECANI YİTİRMEK

S.U. CEVAP; Özgüvensizlik ve umutsuzluk sadece sende değil Ayşe'cim, son yıllarda hepimizde giderek artan bir ruh hali... Uzmanlara göre; 'Heyecan yoksa yaşam çok zor!' Hatta diyorlar ki, "Yaşamda her hangi bir savaşın varsa korkma Alzheimer hastalığını bile yenebilirsin!" Demek ki sorunlarla boğuşmak insana enerji veriyormuş. Kendi adıma ben de merak ediyordum hep, bunca zorluğa karşın nasıl hala ayaktayım diye. Sonunda buldum her türlü el-becerisini deniyorum. 9 yıl önce oğlumla yerleştiğimiz Tekirdağ'da hem bu köşeyi hazırlıyorum hem de Süleymanpaşa Girişimci Kadınlar ekibine katıldım mesela. Haftanın iki günü birlikte 'eserlerimizi' sergiliyoruz.

(Yolun düşerse bekleriz.) Sakın "Selda abla ben beceremem" demeyesin, dağ taş el-işi kursu. Unutma ki, mevzubahis olan kocanın ilgisini çekmek...