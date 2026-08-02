CANLI YAYIN
Geri

Sakarya'da Murat İmrağ arkadaşının evinde silahla hayatını kaybetti: 14 yaşındaki çocuk cinayetten tutuklandı

Sakarya’da 14 yaşındaki Murat İmrağ, arkadaşının evinde hayatını kaybetti. Aile “Kaza değil, cinayet” dedi. 14 yaşındaki Y.D.S. cinayetten tutuklandı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Sakarya'da Murat İmrağ arkadaşının evinde silahla hayatını kaybetti: 14 yaşındaki çocuk cinayetten tutuklandı

Korkunç olay 28 Temmuz'da Arifiye'ye bağlı Ahmediye Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki Murat İmrağ'ın çocukluk arkadaşının evinde silahla yaşamını yitirmesi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Murat İmrağ ile ablası Nehir İmrağ, yıllardır görüştükleri aile dostlarının evine sürpriz doğum günü kutlaması için davet edildi. Sabah saatlerinde evde kahvaltı hazırlıkları yapılırken bir anda silah sesi yükseldi. Eve koşanlar, Murat'ı ağır yaralı halde buldu.

Aile dostlarının evine sürpriz doğum günü için davet edilen Murat İmrağ, arkadaşı tarafından öldürüldü. (Fotoğraflar DHA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Aile dostlarının evine sürpriz doğum günü için davet edilen Murat İmrağ, arkadaşı tarafından öldürüldü. (Fotoğraflar DHA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

DAHA ÖNCE DE KULLANMIŞ

Yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan 14 yaşındaki Y.D.S., silah sesini duyduğunu ancak o sırada lavaboda olduğunu söyledi. "Murat intihar etti" diyen Y.D.S. tutuklandı.

Baba Özkan İmrağ, şüpheli çocuğun daha önce de evde bulunan silahları kullandığını belirterek, "Önce 'Ben yapmadım, Murat intihar etti' dedi. Sonra olayın kaza olduğunu söyledi. Oğlum iki kaşının arasından vuruldu" ifadelerini kullandı. Aile üyeleri kafasında 7 mermi olduğunu da iddia etti.

Sakarya'da Murat İmrağ arkadaşının evinde silahla hayatını kaybetti: 14 yaşındaki çocuk cinayetten tutuklandı-3

ÇOCUĞUM BUNU HAK ETMEDİ

Anne Yeliz İmrağ ise oğlunun doğum günü kutlaması için gittiği evden cenazesinin çıktığını belirterek adalet çağrısında bulundu: "Benimmasum çocuğumbunu haketmedi. Kızımadoğum günüyapacağız dediler,bana oğlumuncenazesiniverdiler. Evdeçekmecede ikisilah vardı.
Dört çocuk evdeydi ama büyükler yoktu. Çocuğumun kanı yerde kalmasın."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sakarya'da Murat İmrağ arkadaşının evinde silahla hayatını kaybetti: 14 yaşındaki çocuk cinayetten tutuklandı-5 Sakarya'da Murat İmrağ arkadaşının evinde silahla hayatını kaybetti: 14 yaşındaki çocuk cinayetten tutuklandı-6 Sakarya'da Murat İmrağ arkadaşının evinde silahla hayatını kaybetti: 14 yaşındaki çocuk cinayetten tutuklandı-7
Mersin’de tantunicide silahlı saldırı: Site yöneticisi yaralandı
SONRAKİ HABER

Mersin’de tantunicide silahlı saldırı

 Siirt'te korkunç cinayet! 4 çocuk annesi tandırda yakılarak öldürüldü iddiası
ÖNCEKİ HABER

Siirt'te tandır cinayeti
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler