Sakarya'da Murat İmrağ arkadaşının evinde silahla hayatını kaybetti: 14 yaşındaki çocuk cinayetten tutuklandı
Sakarya’da 14 yaşındaki Murat İmrağ, arkadaşının evinde hayatını kaybetti. Aile “Kaza değil, cinayet” dedi. 14 yaşındaki Y.D.S. cinayetten tutuklandı.
Korkunç olay 28 Temmuz'da Arifiye'ye bağlı Ahmediye Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki Murat İmrağ'ın çocukluk arkadaşının evinde silahla yaşamını yitirmesi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Murat İmrağ ile ablası Nehir İmrağ, yıllardır görüştükleri aile dostlarının evine sürpriz doğum günü kutlaması için davet edildi. Sabah saatlerinde evde kahvaltı hazırlıkları yapılırken bir anda silah sesi yükseldi. Eve koşanlar, Murat'ı ağır yaralı halde buldu.
DAHA ÖNCE DE KULLANMIŞ
Yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan 14 yaşındaki Y.D.S., silah sesini duyduğunu ancak o sırada lavaboda olduğunu söyledi. "Murat intihar etti" diyen Y.D.S. tutuklandı.
Baba Özkan İmrağ, şüpheli çocuğun daha önce de evde bulunan silahları kullandığını belirterek, "Önce 'Ben yapmadım, Murat intihar etti' dedi. Sonra olayın kaza olduğunu söyledi. Oğlum iki kaşının arasından vuruldu" ifadelerini kullandı. Aile üyeleri kafasında 7 mermi olduğunu da iddia etti.
ÇOCUĞUM BUNU HAK ETMEDİ
Anne Yeliz İmrağ ise oğlunun doğum günü kutlaması için gittiği evden cenazesinin çıktığını belirterek adalet çağrısında bulundu: "Benimmasum çocuğumbunu haketmedi. Kızımadoğum günüyapacağız dediler,bana oğlumuncenazesiniverdiler. Evdeçekmecede ikisilah vardı.
Dört çocuk evdeydi ama büyükler yoktu. Çocuğumun kanı yerde kalmasın."