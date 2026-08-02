Korkunç olay 28 Temmuz'da Arifiye'ye bağlı Ahmediye Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki Murat İmrağ'ın çocukluk arkadaşının evinde silahla yaşamını yitirmesi, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Murat İmrağ ile ablası Nehir İmrağ, yıllardır görüştükleri aile dostlarının evine sürpriz doğum günü kutlaması için davet edildi. Sabah saatlerinde evde kahvaltı hazırlıkları yapılırken bir anda silah sesi yükseldi. Eve koşanlar, Murat'ı ağır yaralı halde buldu.

Aile dostlarının evine sürpriz doğum günü için davet edilen Murat İmrağ, arkadaşı tarafından öldürüldü. (Fotoğraflar DHA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

DAHA ÖNCE DE KULLANMIŞ

Yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan 14 yaşındaki Y.D.S., silah sesini duyduğunu ancak o sırada lavaboda olduğunu söyledi. "Murat intihar etti" diyen Y.D.S. tutuklandı.

Baba Özkan İmrağ, şüpheli çocuğun daha önce de evde bulunan silahları kullandığını belirterek, "Önce 'Ben yapmadım, Murat intihar etti' dedi. Sonra olayın kaza olduğunu söyledi. Oğlum iki kaşının arasından vuruldu" ifadelerini kullandı. Aile üyeleri kafasında 7 mermi olduğunu da iddia etti.