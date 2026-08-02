Şeker hastalığı kalbi vuruyor! Uzmandan diyabet hastalarına kritik uyarı
Diyabet, kalp kırıyor! Kan damarlarını tıkıyor ve kriz riskini artırıyor. Korunmanın yolu paketli gıdalardan uzak durmaktan geçiyor.
Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, yaşam kalitesini düşürüyor. Böbrek, beyinve kalp gibi vücudun hayati organlarına zarar veriyor. KardiyolojiUzmanı Dr. Gülay Özkeçeci, her 3 diyabet hastasından 2'sinin kalp hastalıklarından hayatını kaybettiğini söylüyor. "Diyabet, atar damarlara hasar verir, zamanla damarlarda daralma ve tıkanıklığa sebep olur. Kalbi besleyen koroner damarların tıkanması kalp krizine sebep olur. Beyin damarlarının tıkanması ise felç veya inmeye yol açar" uyarısında bulunuyor.
Diyabetlilerin kalp hastalıklarından korunmak için alması gereken tedbirleri sıralıyor:
Kan şekerini kontrol altına almak gerekir. Açlık, tokluk ve 3 aylık kan şekeri değerlerinin takip edilerek, doktorlarının önerdiği ilaçlar kullanılmalıdır.
EGZERSİZ YAPILMALI
Tek başına ilaç tedavisi, kan şekeri kontrolünü sağlamaz. Bu sebeple ilaç tedavisinin yanı sıra sağlıklı beslenmek gerekir. Sebze ağırlıklı beslenilmeli, hayvansal yağ, sakatat, paketli ve işlenmiş hazır gıdalardan uzak durulmalıdır. Fiziksel aktivite ihmal edilmemelidir.