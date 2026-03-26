Selda Uskan

SELDA abla bir yanda savaş tehlikesi tüm hızıyla devam ediyor, diğer yanda bazı insanlar 'saçını tarıyor!' Son gündem konumuz, 'filanca ünlü, sevgilisinin adını kalçasına yazdırmış!' 'Sonradan pişman oluruz' diye hiç mi korkmuyor bunlar? Rumuz; htc

HAYIR KORKMUYORLAR S.U. CEVAP; Yıllar önce Demet Akalın da eşinin adını parmağına dövme olarak yaptırmış ama adam başka bir kadınla mesajlaşınca boşayıp kalbinden silmişti. Tabii o telaşla parmağını unutmuştu güzel şarkıcımız. Bir sabah çayını içerken bakmıştı ki 'Oğuz' yazıyor. "Şimdi ben seni bir güzel sildireyim de gör" diyerek doktorlara koşmuştu...

Biz Türk halkı ise, "Yapma yaa, gerçekten silinmiş mi!" "Yok canım 'O' harfi büyük yarısı kalmış diyorlar" şeklinde son derece önemli (!) diyaloglarla bir süre oyalanmıştık. Benim gibi birkaç tahammülsüz ise kızları uyarmıştı; "O parmak bir gün senden hesap sorar". Soruna cevap; Evet sevgilinin adını kalıcı dövme yaptırmak büyük cesaret işi! Hele de aşkların mumla arandığı bizim çevrede...