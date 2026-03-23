Selda Uskan

Neden evleniyorlar

Eklenme Tarihi 23 Mart 2026

Selda hanım, bu hayatı yeteri kadar yaşamış, bazı konularda görüş bildirecek kadar deneyimlemiş okur-yazar bir erkeğim... Değinmek istediğim konu, 'baba ve dedelerimizin ileri yaşta yaptığı evlilikler!' Malum daha çok ekranlardan haberdar oluyoruz. Kimini üzülerek kimini ayıplayarak izliyoruz. Ve hiçbir zaman 'nedenini' sorgulamıyoruz, sadece eleştiriyoruz. Selda hanım annem ve dedemle büyüdüm. Annemi kaybedince dedeme bakma görevi bana düştü. Geç yaşta yaptığım evlilik sonucu kendisini yalnız bırakıp başka eve çıktım.

Hiç düşünmedim 'bu adam ne yapar, ne yer ne içer' diye... Çook sonra öğrendim, insan yiyip içermiş de yalnız kalmanın korkusunu içinden bir türlü söküp atamazmış! Selda hanım ben bu gün 76 yaşındayım. Elim ayağım tutuyor işlerimi yapıyorum. Ama en çok "Hadi bir çay koy da içelim" lafını özlüyorum. Bu arada kudurduğumuzu iddia eden fesat kalplilere selam olsun ama inanın bu çay faslı bile, bir erkeğin önüne gelen ilk hanımla evlenmesi için yeterli. Özetle yanımızda bizi seven, mutluluğumuzu düşünen bir canlının var olduğunu bilmek istiyoruz... Ben mesela en çok sarılmayı özledim. Şöyle insanın ana-babasına, yavrusuna sarıldığı gibi sonsuz güvenle. Rumuz; Eğitmen

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Düşman doğuruyoruz 19 Mart 2026, Perşembe Dedemin aşk kaçamağı 17 Mart 2026, Salı Sor; ‘Neden boşayacaksın!’ 12 Mart 2026, Perşembe Hanım ağam olacak 10 Mart 2026, Salı
Araç içi telefon tutucu yasak mı? Cezası var mı? Açıklama geldi!
Araçlarda telefon tutucu yasaklandı mı?
İşte İran füzelerinin vurduğu İsrail’deki yıkım | A Haber görüntüledi
İran'ın vurduğu Arad'dan görüntüler
Girne’den Kapalıçarşı’ya Halil Falyalı ağı! Ladin çözüldü kirli ağ göründü | Kara parayı futbolcu katili Kadayıfçıoğlu ailesi akladı
Falyalı'nın "Kadayıfçı"sı!
Sayısal Loto 790 milyon devretti
790 milyon devretti
Katil Netanyahu’nun en zor gecesi! Arad, Dimona, Eliat... İran’ın vurduğu İsrail’den yıkım manzaraları
İsrail'de "İran" yıkımı!