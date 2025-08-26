Selda Uskan

Selda hanım, yaşadığım ömür ve yaptığım hatalar genç kızlara ders olsun diye yazıyorum size... Duygularımı anlayacağınızı biliyorum.

Bilemediğim, kalan hayatımda daha ne kadar yoksullaşacağım... Kocam bütün mal varlığımızı yedi öyle öldü. Bankada çalışıyordum...

Bir gün mesai arkadaşımla evrak üzerinde konuşurken, çocuğun elini omuzumda gördü ve istifa ettirdi; Beni uçan kuştan kıskanıyormuş! "Ay beni seviyor" diye mutluluktan kendimi kaybetmiştim. Düşündükçe saçımı başımı yolasım geliyor. Neden o anda boşamadım? Neden mesleğimde kariyer yapmadım?

Artık babamdan aldığım maaşla geçiniyorum. Gururum mu? Ona veda edeli yıllar oldu Selda hanım.

Her şey aklıma gelirdi de bu kadar düşeceğim gelmezdi. Sebebi akılsızlığım ve yanlış eş seçimi biliyorum. Bu vesileyle tüm genç kızlara tavsiyem olsun, lütfen ana babanızın lafı dinleyin! Güzel günler diliyorum Selda hanım, en çok da size.

Rumuz; Zerefşan UMUDUNUZU YİTİRMEYİN

S.U.CEVAP; Ben de size bundan sonraki hayatınızda mutluluklar dilerim Zerefşan hanım.

Allah'tan umut kesilmez, bakarsınız bir kapı açılıverir önünüze...