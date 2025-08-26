PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar O kadar pişmanım ki...

O kadar pişmanım ki...

Selda Uskan

SELDA USKAN

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 26 Ağustos 2025

Selda hanım, yaşadığım ömür ve yaptığım hatalar genç kızlara ders olsun diye yazıyorum size... Duygularımı anlayacağınızı biliyorum.
Bilemediğim, kalan hayatımda daha ne kadar yoksullaşacağım... Kocam bütün mal varlığımızı yedi öyle öldü. Bankada çalışıyordum...

Bir gün mesai arkadaşımla evrak üzerinde konuşurken, çocuğun elini omuzumda gördü ve istifa ettirdi; Beni uçan kuştan kıskanıyormuş! "Ay beni seviyor" diye mutluluktan kendimi kaybetmiştim. Düşündükçe saçımı başımı yolasım geliyor. Neden o anda boşamadım? Neden mesleğimde kariyer yapmadım?

Artık babamdan aldığım maaşla geçiniyorum. Gururum mu? Ona veda edeli yıllar oldu Selda hanım.

Her şey aklıma gelirdi de bu kadar düşeceğim gelmezdi. Sebebi akılsızlığım ve yanlış eş seçimi biliyorum. Bu vesileyle tüm genç kızlara tavsiyem olsun, lütfen ana babanızın lafı dinleyin! Güzel günler diliyorum Selda hanım, en çok da size.

Rumuz; Zerefşan UMUDUNUZU YİTİRMEYİN

S.U.CEVAP; Ben de size bundan sonraki hayatınızda mutluluklar dilerim Zerefşan hanım.
Allah'tan umut kesilmez, bakarsınız bir kapı açılıverir önünüze...

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Markasız bir hiçsin 22 Ağustos 2025, Cuma Onun da boyu kısa 19 Ağustos 2025, Salı Mazileri kalplerinde yara! 14 Ağustos 2025, Perşembe Aileler çatışıyor 08 Ağustos 2025, Cuma
T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
DGS taban puanları ve kontenjanlar 2025 | ÖSYM tercih kılavuzu, başarı sıralamaları ve taban puan hesaplama
DGS taban puanları ve kontenjanlar 2025 | ÖSYM tercih kılavuzu, başarı sıralamaları ve taban puan hesaplama
KYK 2025 Yurt Fiyatları: 1. Tipten 6. Tipe Kadar Yurt Ücretleri ve Özellikleri
KYK 2025 Yurt Fiyatları: 1. Tipten 6. Tipe Kadar Yurt Ücretleri ve Özellikleri
E-devlet giriş: ÖSYM 2025 YKS üniversite taban-tavan puanlar: Başarı sıralaması açıklandı mı?
ÖSYM 2025 YKS üniversite taban puanları açıklandı mı?
2025 YKS ek tercih rehberi: 155-270 puanla hangi üniversitelere yerleşilir?
2025 YKS ek tercih rehberi: 155-270 puanla hangi üniversitelere yerleşilir?