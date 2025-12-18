İLAN

T.C.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BALIKESİR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İHALE

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 20'nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, onarım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 30 yıllığına ihale edilecektir.

İLİ Çanakkale İLÇESİ Gökçeada MAHALLESİ Yeni Mahalle PAFTA NUMARASI H15C.09.A.1.B ADA/PARSEL NUMARALARI 360 / 1 YÜZÖLÇÜMÜ 3.944,65 m² VASFI Arsa MUHAMMEN BEDEL 30.750.000,00 TL (otuzmilyonyediyüzellibin Türk Lirası) GEÇİCİ TEMİNAT 922.500,00 TL (dokuzyüzyirmiikibinbeşyüz Türk Lirası) İHALE TARİH VE SAATİ 15/01/2026 Perşembe Saat:14:00

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın Vakıflar Meclisi'nin 24/11/2025 tarihli ve 740/678 sayılı kararına istinaden;

3 yıl imar planı tadilatı ve inşaat süresi olmak üzere toplam sözleşme süresinin 30 yıl olması, İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, yer teslim tarihinin 12 (oniki) aydan fazla olmaması, Yer teslim tarihinden itibaren;

-İlk yılın aylık kirasının 10.000,00 TL olması,

-2. ve 3. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

-4. yıl aylık kira bedelinin; 100.000,00 TL'ye önceki üç (3) yılın TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

- 5. yıldan 14. yılın sonuna kadar her yıl için bir öncekii yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

-15. yılın kira bedelinin, bir önceki yılın kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,

16. yıldan sözleşme (30.yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,

4- Taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında yol, yeşil alan ve E:0,50 yapılaşma yoğunluğuna sahip "Konut Alanı" iken, imar durumunun taşınmaz üzerine pansiyon fonksiyonu ile kullanılmak üzere konaklama tesisi yapımına uygun hale getirilerek (E:0,50 yapılaşma yoğunluğu korunması kaydıyla) pansiyon fonksiyonuyla işletilmek üzere imarının "Ticaret Alanı" olarak değiştirilmesi,

5- İmar plan tadilatı yapılması sonrasında; hazırlanan imar planının İdaremiz onayı ile birlikte ilgili kurumlara onaylattırılarak imar planına uygun imar uygulamasının yapılması ve tüm finansmanın yüklenici tarafından karşılanması, 3194 Sayılı İmar Kanununa göre düzenleme ortalık payı olarak kamuya terk edilmesi gereken alanın Kanunda belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranlarının Kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde ise aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi,

6- Yeni imar durumuna uygun, en az 1.080,50 m2'lik inşaat alanına sahip olacak şekilde yeni yapılaşma projesi hazırlatılarak Bölge Müdürlüğümüz, ilgili belediye ve diğer kurumlara onaylatılması, yapı ile ilgili gerekli tüm izinlerin alınarak inşaatın yapılması, bunun için gerekli tüm finansmanın sağlanması; bu konulardaki tüm gider ve sorumlulukların Yükleniciye ait olması; inşaat süresinin yer teslim tarihinden itibaren 3 yılı geçmemesi,

7- a- Parsel üzerinde bulunan kagir yapının İmar Kanunu'nun 21. maddesinde tanımlanan ve ruhsata tabi olmayan nitelikteki; derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları yenilenerek, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı (ahşap konstrüksiyon dahil) ve kiremit aktarılması-yenilenmesi, ilgili Belediyesince belirlenmiş imar plan notlarnda K2 Konut Alanı imar mahalleri için geçerli hükümler uyarınca taşıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tamiratlar, ilgili kurumlardan alınacak izinler doğrultusunda yapılması, bu yapının kullanımına ilişkin tasarrufun tamamen İdaremize ait olması,

b- Yüklenicinin bu binayı kaldırıp yerine imarına uygun olarak yeni bir bina yapmayı tercih etmesi halinde ise en az 35,00 m2'lik bir bağımsız bölümü yine İdare tasarrufuna bırakması ve bu tercih sebebi ile sözleşme şartlarında ve kiralarda herhangi bir değişikliğe gidilmemesi,

8- Taşınmazın üzerine, yollardan 5m, komşu parsellerden 3m yaklaşma mesafeli, ayrık yapı nizamlı, 2 katlı, KAKS:0,50 inşaat yoğunluklu "Ticaret Alanı" olarak yapılacak yapıların 1.080,50 m2 inşaat alanına sahip olacağı esas alınarak, bu inşaat alanı miktarında herhangi bir sebeple oluşabilecek bir azalmadan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, inşaat alanının bu yoğunluktan daha fazla uygulanması halinde, sözleşmeye esas kira bedelleri ilgili kira/m2 oranı üzerinden kira bedelinde artış yapılması, ayrıca gelir getirici farklı bölümler yapılması halinde bedellerin yeniden değerlendirilmesi,

9- Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan şerh, beyan vb. kaldırılması, gerekmesi halinde ifraz, tevhit, terk, ihdas vb. işlemlerin yaptırılması, yapılacak inşaat ile ilgili olarak, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü onay, izin, ruhsat vb. alınması, yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (emniyet, sağlık, güvenlik vb.) tedbirleirn alınması, yapılacak bütün harcamaların (inşaat, imalat, tadilat, vergi, resim, harç, ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,

10- Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminar vb. yükümlülükler konulmaması,

11- İnşaat bitirilip yatırım işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın ve/veya tesisin başka bir amaçla kullanılmaması,

12- Her türlü masraf ile finansmanı yüklenici tarafından karşılanmak üzere yer teslim tarihinden itibaren ilk 3 (üç) yıl içinde taşınmazın imar planı tadilatının yapılması, bu süre içinde plan tadilatının gerçekleşmemesi halinde sözleşmenin karşılıklı fesih edilmesi ve bu iş için alınmış tüm teminatların yükleniciye iadesi, yüklenicinin İdareden başkaca hiçbir hak veya menfaat talep etmemesi

13- Taşınmazın üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından sökülüp yeniden dikilmeye müsait olanların Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların veya mevsim şartlarının uygun olmaması veya diğer nedenlerle yeniden dikilemeyen her bir ağacın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce belirlenecek bedelinin Yüklenicisi tarafından İdareye defaten ödenmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin Yüklenici tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları Yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, yerinde bırakılan ağaçların ürünlerinden yararlanma hakkının ise Yükleniciye ait olması,

Şartlarıyla, "Konaklama tesisi- pansiyon" fonksiyonunda kullanılmak üzere yapım veya onarım karşılığı uzun süreli kiralama modeline göre 30 yıl süreyle kira ihalesine çıkarılmıştır.

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 20'nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, yapım-onarım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 10 yıllığına ihale edilecektir.

İLİ Balıkesir İLÇESİ Edremit MAHALLESİ Güre PAFTA NUMARASI I17-C-18-B-1-C ADA/PARSEL NUMARALARI 529 / 2 YÜZÖLÇÜMÜ 1.862,60 m² VASFI Arsa MUHAMMEN BEDEL 6.053.733,00 TL (altımilyonelliüçbinyediyüzotuzüç Türk Lirası) GEÇİCİ TEMİNAT 181.612,00 TL (yüzseksenbirbinaltıyüzoniki Türk Lirası) İHALE TARİH VE SAATİ 21/01/2026 Çarşamba Saat:14:00

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 18/11/2025 tarihli ve 964685 sayılı oluruna istinaden;

1- 1 yıl inşaat süresi dahil olmak üzere toplam sözleşme süresinin 10 yıl olması,

2- İşin süresi ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, yer teslim tarihinin 12 (oniki) aydan fazla olmaması,

3- Yer teslim tarihinden itibaren;

1. yıl için aylık 25.000,00-TL,

2. yıl için aylık 50.000,00-TL kira bedelinin üzerine bir önceki yılın TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre % değişim oranında artış yapılması,

3. yılın başından 5. Yılın sonuna kadar, her yeni yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre % değişim oranında artış yapılması,

6. yılın başında, 5. Yılın kirasına %50 artış yapılarak bulunan aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin oniki aylık ortalamalara göre % değişim oranında artış yapılması,

7. yılın başından sözleşme süresinin sonuna kadar, her yeni yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre % değişim oranında artış yapılması,

4- Taşınmazın imar durumuna uygun bir proje hazırlanarak Bölge Müdürlüğümüz, ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, yapı ile ilgili gerekli tüm izinlerin alınarak inşaatın yapılması, bunun için gerekli tüm finansmanın sağlanması; bu konulardaki tüm gider ve sorumlulukların kiracıya ait olması; inşaat süresinin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 yılı geçmemesi,

5- Yatırımcıların bungalov talebi üzerine 1862,60 m2 yüzölçümüne sahip taşınmaz üzerinde, piyasadan elde edinilen bilgiler ve mevcut işletmelerin uygulamaları doğrultusunda, bir bungalov için ortalama 200 m2 brüt alana ihtiyaç duyulması ve bu bilgilere istinaden 9 adet Bungalov yapı yapılabileceği, Turizm Tesislerinin Bilgilendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik'te 36. Maddenin b) bendinde yer alan "Bungalov ünitelerinin her birinin toplam alanı yirmi metrekareyi geçemez." ibaresine göre 9 adet bungalovdan oluşan 20 m2 inşaat alanı için toplam inşaat alanı 20 m2 x 9 = 180 m2 olacağı esas alınarak, bu inşaat alanı miktarında herhangi bir sebeple oluşabilecek bir azalmadan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, inşaat alanının bu yoğunluktan daha fazla uygulanması halinde, ihalede kesinleşen kira/m2 oranı üzerinden kira bedelinde artış yapılması,

6- Ekspertize konu parametlerde (oda sayısı vb.) öncelikle İdare daha sonra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının onayı ile artış öngören bir değişiklik olması halinde, sözleşmeye esas kira bedellerinin ilgili parametrelerdeki artış oranında artırılması ayrıca ekspertizde belirtilmeyen gelir getirici fonksiyonların eklenmesi halinde kira bedellerinin yeniden değerlendirilmesi,

7- Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, İdarenin ve ilgili diğer kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla, yapının ekspertize konu fonksiyon dışında yeni bir fonksiyon ile kullanılmak istenmesi durumunda; İdare tarafından, sözleşmede belirtilen kira bedellerinden az olmamak ve bu konuda alınacak Bölge Müdürlüğü Komisyon Kararı Bölge Müdürlüğünce onaylanmak kaydıyla yeni kira bedellerinin belirlenmesi,

8- Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan şerh, beyan vb. kaldırılması, gerekmesi halinde ifraz, tevhit, terk, ihdas vb. işlemlerin yaptırılması, yapılacak inşaat ile ilgili olarak, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü onay, izin, ruhsat vb. alınması, yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (emniyet, sağlık, güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, yapılacak bütün harcamaların (inşaat, imalat, tadilat, vergi, resim, harç, ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,

9- Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,

10- İnşaat bitirilip yatırım işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın ve/veya tesisin başka bir amaçla kullanılmaması,

11- Taşınmazın üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından sökülüp yeniden dikilmeye müsait olanların Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların veya mevsim şartlarının uygun olmaması veya diğer nedenlerle yeniden dikilemeyen her bir ağacın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce belirlenecek bedelinin yüklenicisi tarafından İdaremize def'aten ödenmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin yüklenici tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, yerinde bırakılan ağaçların ürünlerinden yararlanma hakkının ise yükleniciye ait olması,

Şartlarıyla, söz konusu taşınmaz yapım veya onarım karşılığı uzun süreli kiralama modeline göre 10 yıl süreyle kira ihalesine çıkarılmıştır.

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen taşınmaz, Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 25. Maddesine göre Açık Teklif usulü ile 30 yıllığına ihale edilecektir.

İLİ Balıkesir İLÇESİ Gömeç MAHALLESİ Keremköy PAFTA NUMARASI J17-B-12-D-4 ADA/PARSEL NUMARALARI 166/ 2 YÜZÖLÇÜMÜ 338,66 m² VASFI Arsa MUHAMMEN BEDEL 14.384.370,00 TL (ondörtmilyonüçyüzseksendörtbinüçyüzyetmiş Türk Lirası) GEÇİCİ TEMİNAT 431.531,10 TL (dörtyüzotuzbirbinbeşyüzotuzbir Türk Lirası on Kuruş) İHALE TARİH VE SAATİ 19/01/2026 Pazartesi Saat:14:00

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 17/11/2025 tarihli ve 963245 sayılı oluruna istinaden;

Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden başlatılması;

Sözleşme süresinin; 2 yıl proje ve restorasyon süresi dahil olmak üzere toplam 15 yıl olması Kira bedellerinin;

-1. Yıl için aylık 5.000,00 TL,

-2. Yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılması,

-3. Yıl için aylık 50.000,00-TL bedelinin üzerine önceki 2 yılın TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılması,

-4. Yılın başından 8. Yılın sonuna kadar, her yeni yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılması,

-9. Yılın başında, 8. Yılın aylık kirasına %50 artış yapılarak bulunan aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre değşişim oranında artış yapılması,

10. yılın başından sözleşme süresinin sonuna kadar, her yeni yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin üzerine TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin on iki aylık ortalamalara göre % değişim oranında artış yapılması,

2. Yüklenici tarafından yer teslim tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde; eski eser yapının restorasyonunun tamamlanması ve bu kapsamda ilgili kurum (Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Belediye vb.) ve kuruluşlardan alınacak olan tüm izinlerin yükleniciye ait olması, onay alma sırasında oluşabilecek durumlardan dolayı İdaremizden herhangi bir hak ve bedel talep edilmemesi, inşaat ruhsatının alınması ve onay gereği yapılacak her türlü imalat, iş ve işlemin yürütülerek restorasyonun bitirilerek yapının faaliyete geçirilmesi, aksi takdirde yapılan sözleşmenin fesih hakkını saklı tutulması, fesih halinde ödenen kira ve yatırılan teminatların İdaremize irat kaydedilmesi,

3. 3194 Sayılı İmar Kanunu'na göre, kamjuya terk edilmesi gereken alanın Kanunda belirtilen yasal orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının Kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde ise aşan kısmı bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi,

4. Ekspertize konu parametrelerde (oda sayısı vb.) öncelikle İdare daha sonra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının onayı ile artış öngören bir değişiklik olması halinde, sözleşmeye esas kira bedellerinin ilgili parametrelerdeki artış oranında arttırılması ayrıca ekspertizde belirtilmeyen gelir getirici fonksiyonların eklenmesi halinde kira bedellerinin yeniden değerlendirilmesi,

5. Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, İdarenin ve ilgili diğer kurum/kurulışların uygun görmesi kaydıyla, yapının ekspertize konu fonksiyonu dışında yeni bir fonksiyon ile kullanılmak istenmesi durumunda; İdare tarafından, sözleşmede belirtilen kira bedellerinden az olmamak ve bu konuda alınacak Bölge Müdürlüğü Komisyon Kararı Bölge Müdürünce onaylanmak kaydıyla yeni kira bedellerinin belirlenmesi,

6. Tescilli eski eser binanın restorasyonu tamamlanmadan (kısmi) kullanıma açılmaması,

7. Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,

Şartlarıyla," Butik Otel" fonksiyonunda kullanılmak üzere "Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ve ilgili mevzuat kapsamında 15 yıl süreyle restorasyon veya onarım karşılığı kira ihalesine çıkarılmıştır.

YUKARIDA BELİRTİLEN TAŞINMAZLARIN İHALELERİNE GİREBİLMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI AYRI AYRI SAĞLANMAK GEREKMEKTEDİR.

İhaleler, yukarıda belirtilen tarihlerde ve saatlerde, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:4 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

İhale Şartnameleri ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No:4 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 500,00 TL olup, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR270021000000300001000001 no.lu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye dekont ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır.

İstekliler; ihalelere katılabilmek için, İhale Şartnamelerinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, yukarıda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

İç zarf, (İç zarf teklif mektubunu içermelidir. Teklif mektubunun şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanmalıdır.) Türkiye'de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu, Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair makamdan (STK olması halinde faaliyet belgesi) belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

a) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (STK olması halinde yetki belgesi ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir yönetim kurulu kararının aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti)

5. İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

6. Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve ihale şartnamesinin 16.3 maddesinde belirtilen tutardaki geçici teminata ait banka teminat mektubu veya geçici teminatın Balıkesir Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR270021000000300001000001 no.lu hesabına yatırıldığına dair banka alındı dekontu, (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır),

7. İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde şartnamedeki ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi

8. Tahmin edilen bedelin %10'una kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

9. Tahmin edilen bedelin %50'dan az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.

a) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,

b) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,

c) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,

d) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair şartnamedeki ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi. (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, şartnamenin 27.4. ve sözleşmenin 10.7. maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.

10. İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,

11. İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,

12. İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu,

13. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, Yer Görme Formu,

14. Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (Bu taahhütname noter onaylı düzenlenecektir),

15. İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,

Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (3), (4), (5), (9d), (10), (11), (12) ve (14) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşme taslağında mevcut olup, ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, sözleşme taslağına konulmuş olan şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır.

Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

