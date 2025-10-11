Selda Uskan

Selda Hanım derdimi şöyle anlatayım; 7 yıllık bir nişanlım var, tanıdıkça beni ilişkiden soğuttu.

Düşünebiliyor musunuz, bugüne kadar kendine çarşıdan bir tek bluz almamış!

Hep yengesinden, yakın arkadaşından "Aa bunu bana ver çok güzelmiş" deyip bedavaya getirmiş.



Hiçbir fakire beş kuruş verdiğini gören yok. Bütün masraflarını birilerinin üstüne yıkmış. Varsa yoksa paralı dostlar, paralı çevre.

İlk tanıdığımda 'ünlülerle takılma' merakı vardı, Allah'tan kimse yüzüne bakmadı da o defteri kapadık.

Selda Hanım bu sebepler yüzünden nikahı geçiştiriyorum, o da hırçınlaştıkça hırçınlaşıyor. Aslında o da benimle mutlu olmayacak ama inat ediyor!

Öte yandan arada abileri ve ortak kadim dostlar var, 'düğün ne zaman' baskısı giderek artıyor. Benim ise kafam durdu, ayrılık için bahane üretemez oldum.

Kızı da kırmadan sizce bu ilişkiyi nasıl bitirebilirim?

"Sen daha iyilerine layıksın, kanserim, 3 ay ömrüm kaldı" fasıllarını geçeli çok oldu, daha sağlam sebepler lazım Selda Hanım.



Rumuz;

Leon80 S.U.

CEVAP; Çok acıtıcı belki ama "Bu huyların yüzünden senden soğudum!" en doğrusu olacak