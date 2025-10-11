SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Nikahı geciktiriyorum

Nikahı geciktiriyorum

Selda Uskan

SELDA USKAN

Tüm Yazıları
Eklenme Tarihi 11 Ekim 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler

Selda Hanım derdimi şöyle anlatayım; 7 yıllık bir nişanlım var, tanıdıkça beni ilişkiden soğuttu.
Düşünebiliyor musunuz, bugüne kadar kendine çarşıdan bir tek bluz almamış!
Hep yengesinden, yakın arkadaşından "Aa bunu bana ver çok güzelmiş" deyip bedavaya getirmiş.

Hiçbir fakire beş kuruş verdiğini gören yok. Bütün masraflarını birilerinin üstüne yıkmış. Varsa yoksa paralı dostlar, paralı çevre.
İlk tanıdığımda 'ünlülerle takılma' merakı vardı, Allah'tan kimse yüzüne bakmadı da o defteri kapadık.
Selda Hanım bu sebepler yüzünden nikahı geçiştiriyorum, o da hırçınlaştıkça hırçınlaşıyor. Aslında o da benimle mutlu olmayacak ama inat ediyor!
Öte yandan arada abileri ve ortak kadim dostlar var, 'düğün ne zaman' baskısı giderek artıyor. Benim ise kafam durdu, ayrılık için bahane üretemez oldum.
Kızı da kırmadan sizce bu ilişkiyi nasıl bitirebilirim?
"Sen daha iyilerine layıksın, kanserim, 3 ay ömrüm kaldı" fasıllarını geçeli çok oldu, daha sağlam sebepler lazım Selda Hanım.

Rumuz;
Leon80 S.U.
CEVAP; Çok acıtıcı belki ama "Bu huyların yüzünden senden soğudum!" en doğrusu olacak

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Karısını boşar mı acaba? 08 Ekim 2025, Çarşamba Çocuklar başa bela (!) 07 Ekim 2025, Salı Lafı gediğine koymam lazım 03 Ekim 2025, Cuma Sen sakın kendini tutma 30 Eylül 2025, Salı
İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Resmi İlandır
İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Romantik bir akşam yemeği
Baş başa yemek
Sergen Yalçın gecelerden vazgeçmiyor! Görenler Etiler dolmuşu sandı
Etiler dolmuşu
Kayahan şarkılarıyla Harbiye’de anıldı
‘Yolu sevgiden geçenler’
Hande Soral’dan eşi İsmail Demirci’ye mutfak sitemi! 4 yıldır mutfağa girmiyor
4 yıldır mutfağa girmiyor