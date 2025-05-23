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Neden imkansız ya?

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarihi 23 Mayıs 2025

SELDA ablacım 27 yaşında 9 yıllık evli bir erkeğim. Abla gönlümü kiracımızın kızına kaptırdım. Daha geçen sene tahta gibi ortalarda dolanırken bu yıl şahane bir kız oldu. O da bana çocukluğundan beri ilgi duyuyormuş. Kuma gelmeyi kabul etti. Ama karımı ikna edemiyoruz. Ne olur eskisi gibi büyüklerimiz bu işe izin verse, ikisine de eşit şekilde davranır gül gibi bakarım.
Rumuz; Semalardayım

O DA ESKİYECEK
S.U. CEVAP; Ben de desem ki sana;
"Peki karın da aynı şekilde yuvanıza başka bir erkek getirse (detay da vereyim) gözünün önünde bir gece onun odasını, diğer gece senin odanı ziyaret etse" desem, evet ucuz bir yaklaşım olur ama siz erkeklerin kendinize gelmeniz için şiddetle sarsmaktan başka çare yok. Ayrıca değil yatak paylaşımı, 'masada çorbayı ilk onun tabağına koydun' diye evi başlarına yıkarsınız. Sonuç; üç günlük heves uğruna karını mutsuz edip evin huzurunu kaçırma canım. Ve güven bana, şimdi bin bir arzuyla sahip olmaya çalıştığın o beden, tüm organlarıyla evdekinin tıpkısının aynısı. Belki şimdilik biraz körpesi... Du yu andırsitend?

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