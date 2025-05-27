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‘Arkadaşız’ diyor ama...

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarihi 27 Mayıs 2025

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SELDA abla hıncımı alamıyorum.
Eşim, küsüp evleri ayırdığımızda bir kadınla tanışmış. Kadın şimdi 'arkadaş ayağına' her an ortamızda. Şişman ve çirkin olduğu için ciddiye almıyordum, çünkü eşim güzel sever. Ama bu k...r, "Ben erkeğin beynini fethederim" diyor. "Ben güzel kadın aşığıyım, akıllısını ne yapayım" diyen kocam ise birden profesör kesildi. 17 yaşındaki kızımla bana "Kültür önemlidir, fizik geçicidir" nutukları atıyor.
Şahin gibi gözü vardı gözlük takmaya başladı. "Bu kadını hayatımızda istemiyorum" diyorum, "Sen hastasın tedavi ol" deyip beni iyice çıldırtıyor. Selda abla bu korkunç yaratığı yuvamdan nasıl uzaklaştırırım.
Rumuz; Gülden

BİRAZ ZOR OLACAK
S.U. CEVAP; Aynı model kadınlardan eşimin çevresinde de olurdu.
Hala ölüm yıl dönümünde methiyeler düzerler...
Ve üzgünüm sevgili Gülden kocanın aklı başına gelinceye dek kurtuluşunuz yok. "Bunlar bi de uzun yaşar biliyon mu" diyesim var ama fazla acımasız olacağı için sadece 'inşallah evlenir kurtulursun' diyorum.
Bu arada tesadüfe bak Kİ, rahmetli eşimin de doğum günü 25 Mayıs...
Nurlarda uyusun o da güzel kadın severdi...

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