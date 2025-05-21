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Kuyuya düşenin halinden...

Selda Uskan

SELDA USKAN

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Eklenme Tarihi 21 Mayıs 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

SELDA abla, erkek çocuk yetiştirdiğiniz ve bu konuda kitap yazdığınız için size de soracağım; 18 yaşındaki oğlumu kötülüklerden koruyamıyorum. En büyük savaşı da arkadaşlarına karşı veriyorum. Ona göre hepsi iyi çocuklar! Geçen gün dikiş dikiyorum kız arkadaşı kumaşlarıma bir daldı, "Bu benim elbisem neden kestiniz" diye? Meğer maddenin etkisindeymiş!
Oğlumun babası ise "Gençliğimizde biz de içtik, bir şey olmaz" diyor ama kendisi alkolik farkında değil. Ne yapmalıyım...
Rumuz; ANNE MİNE

GÜÇLÜ OLUN
S.U. CEVAP; Öncelikle evlatlarımız 'ağlak' anne sevmiyor. Tam tersi onu her türlü tehlike ve kötü alışkanlıklardan koruyan cengaver birini istiyor.
Amma sokakta peşine düşmemek kaydı şartıyla(!) Çünkü sorarsan hepsi yetişkin, kararlarını kendileri verebilirler. Ben oğlumun peşine dayısını takmıştım, oturdukları kafede uzaktan gözetlemiş ama en fazla arkadaşının evinin kapısına kadar takip edebilmişti.
Sonrası meçhul. Bu durumda işimiz biraz Allah'a kalmış gibi görünüyor ama moralini bozma sevgili Mine, mücadelen en fazla 4-5 yıl... Sonrasında pırlanta gibi evlat oluyorlar inan...

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