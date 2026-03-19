SON DAKİKA
CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Düşman doğuruyoruz
SELDA USKAN

Tüm Yazıları

Düşman doğuruyoruz

Eklenme Tarihi 19 Mart 2026

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
Tüm Sesli Haberler

Selda hanım... Her sabah ekranlarda 'yuvasını terk edip evli erkeklere kaçan kızları' izliyorum. Kaçmakla kalmayıp bir de ana-babaya 85 milyonun önünde en ağır hakaretleri ediyorlar. Sinirden ölüyorum. Ailenin yerinde olsam bir dakikada ret ederim; "Cehennemin dibine kadar yolun var, git belanı bul" derim. Ama o zavallı insanlar bıkmadan usanmadan yalvarıyorlar... Kime? Doğurduğu düşmana! En üzüldüğüm de, bu neslin giderek daha da nankör olması. Rumuz; Gülo YOK ÖYLE BİR ŞEY


S.U. CEVAP; Gülen'cim, ekrandaki birkaç kötü örneği, çoluk çocuğumuzun tümüne mal etmene, yani genelleme yapmana müsaadenle katılmıyorum. Zaten az rastlanır oldukları için programlarda 'vaka' olarak işleniyorlar. Hele iddia ettiğin gibi gençliğin yarısı böyle olaydı tarih bizi çoktan silerdi ve bugün bulunduğumuz coğrafyanın en önemli toplumu olamazdık. Ayrıca anne-babaya sırtını dönen o kızların çoğu pişman olup geri dönüyorlar. Gittikleri adamlar tarafından kapıya konuluyorlar, Ekran başında edilen beddualar da yerini buluyor bir anlamda...

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

