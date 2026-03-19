Selda Uskan

Selda hanım... Her sabah ekranlarda 'yuvasını terk edip evli erkeklere kaçan kızları' izliyorum. Kaçmakla kalmayıp bir de ana-babaya 85 milyonun önünde en ağır hakaretleri ediyorlar. Sinirden ölüyorum. Ailenin yerinde olsam bir dakikada ret ederim; "Cehennemin dibine kadar yolun var, git belanı bul" derim. Ama o zavallı insanlar bıkmadan usanmadan yalvarıyorlar... Kime? Doğurduğu düşmana! En üzüldüğüm de, bu neslin giderek daha da nankör olması. Rumuz; Gülo YOK ÖYLE BİR ŞEY



S.U. CEVAP; Gülen'cim, ekrandaki birkaç kötü örneği, çoluk çocuğumuzun tümüne mal etmene, yani genelleme yapmana müsaadenle katılmıyorum. Zaten az rastlanır oldukları için programlarda 'vaka' olarak işleniyorlar. Hele iddia ettiğin gibi gençliğin yarısı böyle olaydı tarih bizi çoktan silerdi ve bugün bulunduğumuz coğrafyanın en önemli toplumu olamazdık. Ayrıca anne-babaya sırtını dönen o kızların çoğu pişman olup geri dönüyorlar. Gittikleri adamlar tarafından kapıya konuluyorlar, Ekran başında edilen beddualar da yerini buluyor bir anlamda...